Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, l’Italia stende la Gran Bretagna a domicilio nella prima amichevole
L’Italia centra il successo contro la Gran Bretagna nel primo dei due test in programma contro la nazionale britannica in vista dei Mondiali di Top Division che si disputeranno in Svizzera. Sul ghiaccio di Milton Keynes si è vissuta una partita ricca di emozioni e “ribaltoni”. Ottimo inizio dei padroni di casa, rimonta azzurra, di nuovo britannici avanti prima del gran finale dell’Italia che porta a casa un successo di prestigio.
GRAN BRETAGNA-ITALIA 4-6
Il match inizia subito in salita per l’Italia dato che i padroni di casa passano in vantaggio dopo soli 4:53 con la rete di Neilson L. su assist di Neilson C. Il raddoppio arriva in chiusura di prima frazione grazie allo stesso Neilson C. che va a segno con il 2-0 su assist di Steele. Nel secondo tempo gli azzurri si scatenano e prima accorciano le distanze con Bradley al 21:05, quindi pareggiano i conti con Segafredo al 30:56 prima di andare addirittura in vantaggio con la rete del 3-2 di Spornberger al 33:09.
Nel migliore momenti dell’Italia, tuttavia, arriva la risposta della Gran Bretagna che si riporta subito in parità con Curran al 34:54 su assist di Perlini, quindi padroni di casa di nuovo in vantaggio con la rete del 4-3 di Perlini al 37:55 su assist di Curran. Si arriva al terzo periodo ed è di nuovo parità con Frycklund che va a segno con la rete del 4-4 al minuto 41:54. L’Italia non si ferma e torna di nuovo a mettere il naso davanti con la rete di Frigo al 52:28. Nel finale c’è tempo anche per il 6-4 che manda i titoli di coda dell’incontro messo a segno da De Luca a porta vuota al 59:34.
Il prossimo impegno per la nostra nazionale sarà sabato 2 maggio alle ore 20.00 italiane sempre contro la Gran Bretagna alla Motorpoint Arena di Nottingham.