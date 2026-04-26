Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Italia, altro ko contro la Francia in amichevole
Dopo la sconfitta di ieri, per la nazionale italiana di hockey ghiaccio – impegnata contro la Francia in un mini ciclo di due amichevoli verso i Mondiali 2025 di Top Division – arriva un altro ko. Il Blue Team questa volta cade 4-2 (ieri 5-2), sul ghiaccio dell’IcePark di Angers.
LA CRONACA
Il match inizia subito con tanta intensità. Gli azzurri costringono i francesi ad andare in penalità più volte in avvio di gara, senza però trovare il modo di scardinare la difesa dei Bleus che resiste sino alla sirena. Si va al primo riposo sul punteggio di 0-0.
Nel secondo segmento di partita, le cose cambiano. I padroni di casa vanno in vantaggio con Bruche al 25′, ma la reazione dell’Italia arriva veemente: prima il pareggio, dopo la mezz’ora, con Zanetti e poi il punto dell’1-2 con Segafredo, in entrambi i casi bravi a sfruttare le superiorità create dai powerplay.
Si entra nel terzo e ultimo periodo. Il Blue Team incassa il 2-2 avversario ad opera di Gallet: una mazzata che, insieme alla penalità per Buono, spalanca la strada al 3-2 di Gallet al 47:20. La partita prende la direzione dei francesi, l’Italia nel finale prova a togliere anche il portiere per aggiungere un giocatore di movimento sul ghiaccio, ma la mossa non paga dividendi. Arriva il 4-2 di Douay che chiude i conti.
La squadra allenata da Jukka Jalonen torna a casa con due sconfitte. Da lunedì inizierà invece la marcia d’avvicinamento alle 4 amichevoli contro la Gran Bretagna: le prime 2 in trasferta, il 30 aprile a Milton Keynes alle 19.30 e successivamente sabato 2 maggio a Nottingham alle 19.00.