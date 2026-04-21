Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per le amichevoli contro la Francia: 26 i giocatori a disposizione
Dopo il ko patito contro l’Austria (3-2 all’overtime), prosegue la marcia d’avvicinamento della nazionale italiana maschile di hockey ghiaccio ai Mondiali di Top Division 2026, che si terranno in Svizzera tra la metà e la fine del mese di maggio.
Altre due amichevoli in vista, entrambe contro la Francia, in trasferta all’Ice Park di Angers: fra sabato 25 aprile alle 20.00 e domenica 26 aprile alle 16.30. A tal proposito, lo staff tecnico del Blue Team – guidato dall’head coach Jukka Jalonen – ha diramato la lista dei convocati che preparerà i duelli con i transalpini.
Sono 26 in totale gli uomini a disposizione, fra loro c’è anche l’attaccante Alessandro Segafredo. Di seguito l’elenco completo dei selezionati, in un periodo intensissimo che successivamente alle sfide con la Francia vedrà l’Italia fronteggiare quattro volte la Gran Bretagna: due volte in trasferta e due volte in casa.
PORTIERI
Davide Fadani (Kloten/Svizzera)
Colin Furlong (Rittner Buam)
DIFENSORI
Pietro Olmo Albis (Ambrì Piotta/Svizzera)
Dylan Di Perna (HC Bolzano)
Gregorio Gios (HC Asiago)
Gabriel Nitz (HC Bressanone)
Dominik Obexer (HC Bressanone)
Kris Pietroniro (SG Cortina)
Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Repubblica Ceca)
Filippo Rigoni (HC Asiago)
Peter Spornberger (ERC Ingolstadt/Germania)
Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Germania)
ATTACCANTI
Matthew Bradley (HC Bolzano)
Davide Conci (Broncos Vipiteno)
Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Svizzera)
Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano)
Fabian Gschliesser (Broncos Vipiteno)
Luca Frigo (HC Bolzano)
Niccolò Mansueto (HC Sierre/Svizzera)
Daniel Mantenuto (HC Bolzano)
Bryce Misley (HC Bolzano)
Nicholas Porco (HC Asiago)
Julius Ramoser (Wolfsburg/Germania)
Filippo Rigoni (HC Asiago)
Alessandro Segafredo (ZSC Lions/Svizzera)
Marco Zanetti (HC Lugano/Svizzera)