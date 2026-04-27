Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per la trasferta in Gran Bretagna: sei nuove scelte e tre tagli

Dopo le amichevoli contro la Francia ad Angers, entrambe chiuse con sconfitta (5-2 e 4-2), la nazionale italiana di hockey su ghiaccio continua la sua preparazione verso i Mondiali di Top Division 2025, che si terranno in Svizzera dal 15 al 31 maggio, con un altro mini-ciclo di incontri preparatori.

Le sfide, sempre in trasferta, questa volta sono in agenda contro la Gran Bretagna: giovedì 30 aprile a Milton Keynes con ingaggio iniziale alle 19.30 e sabato 2 maggio a Nottingham dalle 19.00.

A tal proposito lo staff tecnico guidato dall’head coach Jukka Jalonen ha reso note le convocazioni per il viaggio oltremanica. Un elenco composto ad 30 elementi: 3 portieri, 10 terzini e 17 attaccanti, con diverse novità.

Non faranno parte del Blue Team infatti il terzino Kris Pietroniro e gli attaccanti Davide Conci e Fabian Gschliesser, mentre saranno inclusi in lista ben 6 elementi: il terzino Luca Zanatta e gli attaccanti Luca Frigo, Mikael Frycklund, Matthias Mantinger, Tommy Purdeller e Nick Saracino. Nel dettaglio, la FISG spiega che “Frigo torna a disposizione dopo aver iniziato il raduno di Bolzano, gli altri cinque giocatori sono reduci dalla finale di ICE Hockey League con il Val Pusteria conclusasi lo scorso 22 aprile”. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

I convocati dell’Italia per la doppia sfida amichevole alla Gran Bretagna in trasferta

PORTIERI

Davide Fadani (Kloten/Svizzera)

Colin Furlong (Rittner Buam)

Jacob Smith (Angers Ducs/Francia)

DIFENSORI

Pietro Olmo Albis (Ambrì Piotta/Svizzera)

Carmine Buono (HC Gherdeina)

Dylan Di Perna (HC Bolzano)

Gregorio Gios (HC Asiago)

Gabriel Nitz (HC Bressanone)

Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Repubblica Ceca)

Filippo Rigoni (HC Asiago)

Peter Spornberger (ERC Ingolstadt/Germania)

Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Germania)

Luca Zanatta (Val Pusteria)

ATTACCANTI

Matthew Bradley (HC Bolzano)

Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Svizzera)

Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano)

Luca Frigo (HC Bolzano)

Mikael Frycklund (Val Pusteria)

Niccolò Mansueto (HC Sierre/Svizzera)

Daniel Mantenuto (HC Bolzano)

Matthias Mantinger (Val Pusteria)

Bryce Misley (HC Bolzano)

Nicholas Porco (HC Asiago)

Tommy Purdeller (Val Pusteria)

Julius Ramoser (Wolfsburg/Germania)

Filippo Rigoni (HC Asiago)

Nick Saracino (Val Pusteria)

Davide Schiavone (HC Gherdeina)

Alessandro Segafredo (ZSC Lions/Svizzera)

Marco Zanetti (HC Lugano/Svizzera)