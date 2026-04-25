Hockey ghiaccio: Italia sconfitta dalla Francia verso i Mondiali

Il miniciclo di amichevoli dell’Italia dell’ hockey ghiaccio in Francia, contro la rappresentativa transalpina in preparazione ai Mondiali 2025 di Top Division, inizia tutt’altro che in maniera positiva. All’IceParc di Angers infatti, il Blue Team è stato sconfitto 5-2 dai Bleus.

La gara si apre con i padroni di casa a passare in vantaggio dopo 13 minuti: rete di Simonsen, ispirata da Sarlieve e Colaud. E’ il punto dell’1-0, con cui si va al primo riposo.

L’Italia esce dai blocchi meglio nel secondo segmento di gara: Pietroniro trova il modo di griffare l’1-1 dopo meno di un minuto. La gara si innervosisce, volano penalità: gli arbitri hanno il loro bel da fare. Nei tre minuti finali, la Francia piazza un parziale devastante e decisivo. Arrivano le zampate di Simonsen, nuovamente, Colotti e Perrett: che sistemano lo score sul 4-1.

Ultimi venti minuti. Transalpini a +3, con il gap che alla fine non si allarga: arriva il botta e risposta realizzativo, poco dopo il 52′ sull’asse Grossete-Olmo Abis che alla fine decreta il 5-2 finale.

La “rivincita” è prevista domani, domenica 26 aprile, alle ore 16.30: gara -2 di questo duello contro la Francia, sempre ad Angers.