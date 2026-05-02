Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: l’Italia crea, ma non basta. La Gran Bretagna si prende la rivincita in amichevole
La seconda amichevole della nazionale italiana contro la Gran Bretagna, in un altro miniciclo di avvicinamento ai Mondiali 2026 di Top Division di hockey su ghiaccio, si è ufficialmente conclusa. Dopo il successo di giovedì scorso, il Blue Team questa volta di scena a Nottingham cede a una formazione locale più cinica rispetto a un’Italia che crea tanto ma concretizza poco perdendo alla fine 4-1.
La gara inizia col Blue Team che prova subito a forzare la mano, ma i britannici fra il 6′ e il 9′ passano addirittura due volte: prima Hopkins e poi Clements griffano i punti del 2-0, risultato con cui si va al riposo. Nella seconda porzione di gara l’Italia alza ancora la pressione. Il tentativo di riaprire la gara paga dividendi: in chiusura periodo Purdeller trova il modo di timbrare il 2-1 che riduce le distanze.
Gli azzurri cercano il pari in tutti i modi. Pietroniro fa tremare la traversa in apertura di terzo round. La formazione ospite va vicinissima al potenziale 2-2, senza però trovare soddisfazione mentre il tempo scorre. Rush finale. Betteridge concretizza il lavoro di Clements siglando il 3-1, l’Italia ci prova anche togliendo il goalie dalla porta ma la fiches spiana la strada per il 4-1 di Curran che chiude i conti.
Ora per gli uomini di Jukka Jalonen il ritorno a casa per preparare altre due amichevoli contro la Gran Bretagna, questa volta però in casa: il 10 e il 12 maggio all’Acinque Ice Arena di Varese, la prima alle 16.30 la seconda alle ore 19.50.
GRAN BRETAGNA-ITALIA 4–1 (2-0, 0-1, 2-0)
GRAN BRETAGNA Robson (Brine); A. Hazeldine-Richardson; Perlini-Dowd-Curran; Brown-Steele; Waller-C. Neilson-L. Neilson; Tetlow-J. Hazeldine; Lachowicz-Betteridge-Harewood; Jenion-Clements; Shudra-Davies-Hopkins. Allenatore: Pete Russel.
ITALIA Smith (Furlong); Buono-P. Pietroniro; DiGiacinto-Bradley-Purdeller; Trivellato-Di Perna; Saracino-Frycklund-Mansueto; Spornberger-Gios; Frigo-Misley-Porco; Rigoni#25-Nitz; Mantinger-Rigoni #18-Ramoser; Albis. Allenatore: Jukka Jalonen.
ARBITRI Sewell-Wells (Beresford-Young).
MARCATORI 6’05” Hopkins (Shudra), 9’02” Clements (Shudra); 38’42” Purdeller (Misley, Rigoni #25); 57’25” Betteridge (Clements, J. Hazeldine), 58’55” Curran EN.
NOTE Penalità Gran Bretagna 6’ – Italia 4’. Tiri in porta: Gran Bretagna 20 – Italia 34. Spettatori 6710.