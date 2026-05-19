Flavio Cobolli spento contro Ignacio Buse ad Amburgo: eliminazione al primo turno per il romano

Flavio Cobolli appare spento e falloso nel primo turno dell’ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca, l’azzurro incappa in una giornata negativa ed esce immediatamente di scena contro il peruviano Ignacio Buse, numero 57 del ranking mondiale. Una prestazione sottotono per il romano, in grande difficoltà nel primo parziale e solo parzialmente in crescita nel secondo. Un rendimento, però, non sufficiente per ribaltare una partita nata decisamente male. Per Flavio, campione del torneo dopo il trionfo del 2025, si tratta di una sconfitta pesante, ma che può avere anche un valore utile in vista del Roland Garros 2026, soprattutto per ritrovare energie e motivazioni.

Nel primo set l’avvio è subito negativo per Cobolli: break in apertura, poche prime in campo e numerosi errori gratuiti. Dall’altra parte della rete, il peruviano si dimostra solido, gestendo lo scambio con maggiore margine e continuità, a differenza dell’azzurro, autore di un tennis troppo contratto e discontinuo. Il doppio break subito nel settimo gioco è la naturale conseguenza dell’andamento del parziale, che si chiude rapidamente sul 6-2.

Nel secondo set la resa al servizio dell’azzurro migliora sensibilmente: Cobolli trova soluzioni più efficaci negli scambi e riduce la percentuale di errori. Tuttavia, nel momento decisivo della frazione, il romano perde lucidità. Alcune imprecisioni, figlie del nervosismo, spalancano la strada al break di Buse nell’undicesimo gioco. Il peruviano non si lascia sfuggire l’occasione e chiude il match sul 7-5.

Le statistiche confermano le difficoltà del romano: il 52% di prime in campo e appena il 50% dei punti vinti con la seconda rappresentano dati particolarmente negativi. A questi si aggiungono 13 vincenti a fronte di 28 errori gratuiti, numeri che raccontano con chiarezza una prestazione ben al di sotto delle aspettative.