Tennis, Flavio Cobolli all’esame di francese. Obiettivo seconda settimana a Parigi per il romano

La stagione sul rosso sta per raggiungere il suo culmine. Manca meno di una settimana all’inizio del Roland Garros e c’è grande attesa per il tennis italiano, visto il dominio incontrastato degli ultimi mesi di Jannik Sinner. A Parigi, però, non ci sarà solo il numero uno del mondo, ma sarà uno Slam con prospettive molto interessanti per molti dei nostri connazionali e tra questi soprattutto Flavio Cobolli, che giocherà il torneo da testa di serie numero dieci.

Un’occasione importante per il tennista romano, che avrà come principale obiettivo quello di raggiungere per la prima volta in carriera la seconda settimana nello Slam francese, traguardo finora toccato solamente lo scorso anno a Wimbledon, quando si spinse fino ai quarti di finale, prima di essere sconfitto da Novak Djokovic. Sempre nella passata stagione Cobolli è stato eliminato al Roland Garros al terzo turno, quando sulla sua strada si è trovato di fronte Alexander Zverev, ma quest’anno il tabellone potrebbe essere un po’ più agevole per il romano.

Essere il numero dieci del seeding permette a Flavio di evitare i grossi calibri almeno fino agli ottavi, ma non mancheranno sicuramente nei turni precedenti le partite difficili e gli avversari insidiosi. Questo è l’esame più importante che deve proprio superare Cobolli, dimostrando di aver raggiunto ormai lo status che la sua classifica mostra.

La stagione sul rosso di Cobolli è stata un po’ altalenante, passando dall’eliminazione al secondo turno a Montecarlo alla finale raggiunta a Monaco di Baviera. Successivamente poi i quarti a Madrid, prima dell’eliminazione al terzo turno nella sua Roma, dove è stato sconfitto da una versione extra lusso dell’argentino Tirante, pagando anche probabilmente la solita tensione ed emozione del giocare in casa.

Prima di Parigi, il numero dodici del mondo non si è preso una pausa e scenderà in campo anche nell’ATP 500 di Amburgo, dove difende il titolo della passata stagione. Proprio per questo motivo Cobolli ha deciso di giocare anche la settimana prima del Roland Garros, cercando di ritrovare quelle sensazioni positive un po’ smarrite con l’eliminazione precoce dagli Internazionali d’Italia. Un po’ di energie potrebbe sicuramente essere perse, ma un altro bel risultato sulla terra rossa tedesca lo aiuterebbe ad approcciare al meglio con lo Slam parigino, che mai come in questa stagione può segnare una svolta ulteriore nella carriera del romano.