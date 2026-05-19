Jannik Sinner fa il vuoto nella ATP Race! Vantaggio siderale su Alcaraz, che rischia un sorpasso! Scalata di Darderi

Jannik Sinner svetta in testa alla ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione i risultati conseguiti esclusivamente durante la stagione in corso. Il fuoriclasse altoatesino ha conquistato ben 5.900 punti: 1.000 a testa per ciascuno dei cinque Masters 1000 vinti negli ultimi due mesi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma), 800 per la semifinale degli Australian Open (primo Slam di questa annata agonistica) e 100 per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Doha.

Il numero 1 del mondo ha fatto letteralmente il vuoto nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, fermo a 3.650 punti dopo aver rinunciato a Madrid e a Roma a causa di un problema al polso, che gli costerà anche la partecipazione al Roland Garros. Il nostro portacolori vanta un margine di 2.250 lunghe e potrà guadagnare ulteriore terreno nei confronti del grande rivale in base al risultato che conseguirà sulla terra rossa di Parigi: toccherebbe i 7.900 punti in caso di vittoria e portarsi a 4.450 punti di vantaggio.

Il tedesco Alexander Zverev è terzo con 3.040 punti e avrebbe bisogno della semifinale nella capitale francese per scavalcare l’iberico (si isserebbe a 3.840), mentre sono più attardati il russo Daniil Medvedev (2.210), il francese Arthur Fils (1.890), lo statunitense Ben Shelton (1.630), il serbo Novak Djokovic (1.410) e il norvegese Casper Ruud (1.365).

Altri italiani nelle posizioni nobili? Luciano Darderi decimo con 1.335 punti (agli ottavi ad Amburgo), Flavio Cobolli undicesimo con 1.320 (eliminato in Germania), Lorenzo Musetti 24mo (885 punti, salterà il Roland Garros per infortunio). Ricordiamo che i migliori otto classificati si qualificheranno alle ATP Finals, il torneo di fine stagione che si disputerà a Torino nel mese di novembre.

ATP RACE (al 19 maggio)

1. Jannik Sinner (Italia) 5.900

2. Carlos Alcaraz (Spagna) 3.650

3. Alexander Zverev (Germania) 3.040

4. Daniil Medvedev (Russia) 2.210

5. Arthur Fils (Francia) 1.890

6. Ben Shelton (USA) 1.630

7. Novak Djokovic (Serbia) 1.410

8. Casper Ruud (Norvegia) 1.365

9. Alex de Minaur (Australia) 1.365

10. Luciano Darderi (Italia) 1.335

11. Flavio Cobolli (Italia) 1.320

24. Lorenzo Musetti (Italia) 885