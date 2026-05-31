GTWC Europe, Audi vince a Monza tra i colpi di scena

Tresor Attempto Racing trionfa a Monza nella prova di tre ore del GT World Challenge Europe Powered by AWS. Ariel Levi/Rocco Mazzola/Sebastian Øgaard vincono una caotica prova nel tempio della velocità, l’equipaggio n. 66 si è imposto in modo sorprendente trionfando dalla 29ma posizione assoluta.

La prova è stata segnata da un significativo incidente in curva 1 che ha escluso di fatto la prima parte dello schieramento. Tutto è stato provocato da una carambola innescata da un contatto tra la Ferrari n. 51 AF Corse di Alessio Rovera, l’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing di Mattia Drudi e la Porsche n. 10 Boutsen VDS di Gilles Magnus.

La Ferrari ha dovuto spostarsi dopo il pericoloro rientro in pista della Mercedes AMG GT3 EVO n. 17 Getspeed di Maxime Martin, puntualmente sanzionato dalla direzione gara con uno stop and go di tre minuti.

Il contatto ha coinvolto altre vetture che stavano regolarmente affrontando la prima curva: HRT Ford n. 65, Lionspeed GP Porsche n. 80, Garage 59 McLaren n. 59 ed HRT Ford n. 64, in pole ed in pista al via con Arjun Maini.

La strategia, differente rispetto al solito viste le tre soste, ha rivoluzionato a più riprese la competizione. Una Safety Car nel finale, scattata per un doppio problema tra 2 Seas Motorsport Mercedes n. 222 (Bronze) e Greystone GT McLaren (Silver), ha rivoluzionato alla classifica condannando la BMW n. 32 WRT, virtualmente in prima posizione a meno di sessanta minuti dalla conclusione.

Rocco Mazzola, al volante dell’Audi n. 66 Tresor Attempto Racing, ha quindi iniziato a gestire la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing di Lucas Auer. L’austriaco, protagonista di un deciso attacco ai danni della McLaren n. 23 Team RJN di Ben Dörr, non ha mai concretamente attaccato l’Audi n. 66 in seguito ad un nuovo crash in ‘Prima Variante’.

Coinvolte in questo caso Mercedes n. 87 Winward Racing di Marvin Dienst, la Porsche n. 97 Rutronik Racing di Sven Muller (Bronze), la BMW n. 32 WRT di Kelvin van der Linde, l’Audi n. 25 Sainteloc Racing di Ezequiel Perez Companc (Silver) e la Porsche n. 9 Pure Rxing di Alex Nesov (Silver).

L’Audi n. 66, prima auto Silver ad imporsi anche nella classifica assoluta, vince quindi con Levi/Øgaard/Mazzola davanti a Lucas Auer/Maro Engel/Luca Stolz e Romain Andriolo/Lorens Lecertua/Baptiste Moulin (Silver Cup), rispettivamente al volante della Mercedes n. 48 Winward Racing e della McLaren n. 555 CSA Racing.

La Porsche n. 2 Boutsen VDS e la BMW n. 98 ROWE Racing si sono collocate nell’ordine, mentre la Ferrari 296 GT3 EVO n. 74 Kessel Racing di Dustin Blattner/Lorenzo Patrese/Dustin Blattner ha primeggiato in Bronze. Una Rossa si è imposta anche in Gold Cup, grazie a Selected Car Racing di Simon Birch/Malte Ebdrup/Frederik Schandorff.