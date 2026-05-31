GTWC Europe, Ford in pole per la 3h Monza. 5° posto per Ferrari
Prima storica pole a Monza nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup per la Ford Mustang con Arjun Maini/Fabio Scherer/Thomas Drouet. La vettura n. 64, schierata da HRT, ha fatto la differenza riuscendo a scavalcare nel corso delle tre sessioni la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 2 Seas Motorsport di Daniel Juncadella/Chris Lulham/Jules Gounon.
La vettura, targata Verstappen Racing, ha perso la chance di contendersi la pole ancora prima del Q1 in seguito ad una penalità di cinque posizioni per non aver rispettato un regime di bandiera gialla nel corso delle prove libere.
Dylan Pereira/Andrea Frassineti/Lorenzo Ferrari (Tresor Attempto Racing Audi n. 99) e Eduardo Coseteng/Maxime Oosten/Finn Wiebelhaus (HRT Ford n. 65) guadagnano quindi un posto, i due equipaggi sono rispettivamente al top in Gold ed in Silver Cup.
Posizione extra anche per Lionspeed GP Porsche e per AF Corse Ferrari. La 296 GT3 EVO n. 51 di Alessio Rovera/Nicklas Nielsen/Tommaso Mosca, scatterà dalla quinta piazza, ricordiamo che il marchio di Maranello non vince da oltre un anno nella serie Endurance di SRO.
13ma piazza per la BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT di Max Hesse, Dan Harper e Valentino Rossi, l’equipaggio si è collocato alle spalle della Porsche n. 2 Boutsen VDS. 18mo crono assoluto invece, primo in Bronze Cup, Marvin Dienst/Gabriele Piana/Rinat Salikhov con la Mercedes n. 87 Winward Racing.
Alle 15.40 il via della 3h Monza 2026, seconda tappa del GTWC Europe.