GTWC Europe, Monza torna protagonista. BMW e Mercedes favorite?

Riparte da Monza la stagione del GT World Challenge Europe Powered by AWS con la tradizionale prova di tre ore che come lo scorso anno precederà il weekend più importante dell’anno: la 24h di Spa-Francorchamps che vivremo a fine giugno.

60 auto sono attese in azione in Italia dopo l’avvincenente 1000km Paul Ricard, vinta dall’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 7 Comtoyou Racing di Nicki Thiim, Marco Sorensen e Mattia Drudi. L’equipaggio citato ha regolato nel finale dell’appuntamento francese la Mercedes AMG GT3 EVO n.48 Winward Racing di Lucas Auer, Luca Stolz e Maro Engel, dominatori assoluti della scena.

‘Mamba’, il soprannome con cui viene indicata la Mercedes n. 48 per la sua riconoscibile livrea, vinse lo scorso anno a Monza con Engel, Auer ed il nostro Matteo Cairoli. La Mercedes citata riuscì a fare la differenza dopo due successi consecutivi di BMW con ROWE Racing (2023) e WRT (2024).

BMW resta in ogni caso da tenere in considerazione. WRT e ROWE Racing ripresentano tre auto nella classe PRO: la n. 32 WRT di Kelvin van der Linde/Charles Weerts/Jordan Pepper, la n. 98 Jake Dennis/Raffaele Marciello/Augusto Farfus (ROWE Racing) e la n. 46 Valentino Rossi/Max Hesse/Dan Harper (WRT).

Il tempio della velocità rappresenta la prova di casa oltre che per il ‘Dottore’ anche per Ferrari e Lamborghini. La 296 GT3 EVO ha già saputo vincere quest’anno in occasione del round Sprint di Brands Hatch con Arthur Leclerc e Thomas Neubauer, il monegasco guiderà la vettura n. 50 in Italia con Lilou Wadoux e Sean Gelael. Confermata invece la n. 51 con i tre piloti ufficiali Alessio Rovera/Nicklas Nielsen/Tommaso Mosca.

Nuovo test invece per la Lamborghini Temerario GT3 che si è avvicinata al podio in North America ed ha ottenuto il primo podio della propria storia in Silver Cup nel Regno Unito. Due le auto presenti in PRO nel GTWC Europe Endurance Cup: la n. 96 Patric Niederhauser/Marco Mapelli/Luca Engstler (Rutronik Racing) e la n. 63 di Mirko Bortolotti/Maxi Paul/Franck Perera (GRT).

La pausa dalla F1 permette a Lance Stroll di tornare nel GTWC Europe come accaduto al Paul Ricard. Il canadese condurrà nuovamente l’Aston Martin n. 17 Comtoyou Racing con Mari Boya e Roberto Merhi, il protagonista della massima formula non sarà purtroppo della partita nell’evento di Spa vista la concomitanza con il ‘Circus’. Lo stesso discorso vale chiaramente per Max Verstappen, l’olandese potrebbe comunque essere presente in Italia per supportare la propria squadra (Verstappen Racing) come accaduto a metà aprile a Le Castellet.