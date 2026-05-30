GTWC Europe, McLaren chiude in vetta la prima giornata a Monza
McLaren conclude in cima alla graduatoria la prima vera giornata in quel di Monza riservata al GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Ben Dörr, regolarmente iscritto in Silver Cup con la McLaren 720S GT3 EVO n. 23 Team RJN, si è imposta per soli 25 millesimi di margine nei confronti della Corvette #24 Steller Motorsport di Dennis Lind (Gold Cup).
Ottimo terzo crono per la Lamborghini Temerario GT3 n. 63 GRT di Mirko Bortolotti, l’italiano ha saputo scavalcare nel corso della parte finale della competizione due Audi R8 LMS GT3 EVO II di Tresor Attempto Racing (la n. 99 Gold Cup e la n. 66 Silver Cup).
54 auto delle 57 iscritte al round di Monza del GTWC Europe restano racchiuse in un secondo alla vigilia delle serratissime qualifiche di domani. La lotta è assicurata in vista della competizione, indetta a partire dalle 15.30.
45mo posto alla fine del day-1 per la BMW M4 GT3 EVO n. 46 di Valentino Rossi/Dan Harper/Max Hesse. 7mo tempo overall invece per la Ferrari 296 GT3 EVO n. 51 AF Corse affidata nella giornata odierna a Nicklas Nielsen.