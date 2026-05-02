Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Miami 2026: Leclerc sul podio, Antonelli penalizzato, la McLaren è tornata

Oggi pomeriggio è andata in scena la Sprint Race del GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito semicittadino della località statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto in condizioni meteo ballerine, cimentandosi sulla distanza accorciata dei 100 chilometri: la gara veloce ha fatto da preludio alle qualifiche di stasera, che determineranno la griglia di partenza per il Gran Premio di domani sulla distanza canonica.

Lando Norris ha vinto la Sprint Race del GP di Miami, rendendosi protagonista di un’ottima partenza e riuscendo a conservare la prima posizione con assoluta autorevolezza al volante della McLaren. Le papaya hanno firmato la doppietta per merito anche di Oscar Piastri (secondo), confermando di essere tornate ai vertici dopo un avvio di stagione decisamente complicato per la scuderia che ha dominato la passata annata agonistica.

Charles Leclerc è partito benissimo dalla griglia ed è riuscito a mettersi davanti a Kimi Antonelli, leader del Mondiale che è rimasto piantato in prima fila e che si è così trovato bloccato. Il monegasco ha fatto da tappo nei confronti dell’alfiere della Mercedes, che nella parte centrale della gara ha anche subito il sorpasso da parte del compagno di squadra George Russell, riuscendo però a restituire il favore dopo pochi istanti e a ottenere un piazzamento importante in ottica campionato.

Leclerc si è sensibilmente vicino a Piastri nelle battute finali ed è poi salito sul terzo gradino del podio, Antonelli ha tagliato il traguardo in quarta posizione ma è stato penalizzato di cinque secondi per track limit e ha così chiuso in sesta piazza, dietro a Russell (quarto) e a un tonico Max Verstappen (quinto), che con la sua Red Bull ha ingaggiato una bella battaglia con Lewis Hamilton, settimo con l’altra Ferrari. Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint Race del GP di Miami 2026, i risultati e la classifica della gara veloce del Mondiale F1.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT RACE GP MIAMI F1 2026

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Kimi Antonelli (Mercedes)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Isack Hadjar (Red Bull)

11. Gabriel Bortoleto (Audi)

12. Esteban Ocon (Haas)

13. Oliver Bearman (Haas)

14. Carlos Sainz (Williams)

15. Liam Lawson (Racing Bulls)

16. Sergio Perez (Cadillac)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

20. Alexander Albon (Williams)

Rit. Nico Hulkenberg (Audi)

Rit. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT RACE GP MIAMI F1 2026

1 Lando Norris McLaren Leader – –

2 Oscar Piastri McLaren +3.766 – –

3 Charles Leclerc Ferrari +6.251 – –

4 Kimi Antonelli Mercedes +8.777 – -, penalizzato di cinque secondi

5 George Russell Mercedes +12.951 – –

6 Max Verstappen Red Bull Racing +13.639 – –

7 Lewis Hamilton Ferrari +21.665 – –

8 Pierre Gasly Alpine +30.525 – –

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +35.346 – –

10 Franco Colapinto Alpine +36.970 – –

11 Gabriel Bortoleto Audi +48.438 – –

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +56.972 – –

13 Oliver Bearman Haas F1 Team +57.365 – –

14 Carlos Sainz Williams +58.504 – –

15 Liam Lawson Racing Bulls +59.358 – –

16 Fernando Alonso Aston Martin +76.067 – –

17 Sergio Perez Cadillac +76.691 – –

18 Lance Stroll Aston Martin +77.626 – –

19 Alexander Albon Williams +88.173 1

20 Valtteri Bottas Cadillac +89.597 – –

21 Nico Hulkenberg Audi – – – –

22 Arvid Lindblad Racing Bulls – – – –