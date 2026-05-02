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Formula 1GP Miami

Oscar Piastri: “Buona gara, ma ci sono diverse cose da valutare”

Pubblicato

13 minuti fa

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Oscar Piastri
Oscar Piastri / LaPresse

Oscar Piastri ha ottenuto la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP di Miami, appuntamento numero quattro del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento questo fine settimana.

Precisamente, il pilota in forza alla McLaren ha ceduto il passo al solo al compagno di squadra Lando Norris, condividendo la top 3 con la Ferrari di Charles Leclerc, il quale si è accomodato al terzo posto. Una volta raggiunta la zona mista, l’oceanico ha commentato quanto fatto:

Credo che nel complesso è stata una buona gara, anche se ci sono diverse cose da valutare. Ma è la stessa situazione  per tutti. Ho cercato di stare quanto più possibile vicino a Lando, ma bisogna capire“, ha detto Piastri.

Ricordiamo che questa sera, a partire dalle 22:00 italiane, si svolgeranno le qualifiche.

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