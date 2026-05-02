Formula 1GP Miami
Oscar Piastri: “Buona gara, ma ci sono diverse cose da valutare”
Oscar Piastri ha ottenuto la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP di Miami, appuntamento numero quattro del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento questo fine settimana.
Precisamente, il pilota in forza alla McLaren ha ceduto il passo al solo al compagno di squadra Lando Norris, condividendo la top 3 con la Ferrari di Charles Leclerc, il quale si è accomodato al terzo posto. Una volta raggiunta la zona mista, l’oceanico ha commentato quanto fatto:
“Credo che nel complesso è stata una buona gara, anche se ci sono diverse cose da valutare. Ma è la stessa situazione per tutti. Ho cercato di stare quanto più possibile vicino a Lando, ma bisogna capire“, ha detto Piastri.
Ricordiamo che questa sera, a partire dalle 22:00 italiane, si svolgeranno le qualifiche.