Doppietta McLaren nella Sprint di Miami. Leclerc sul podio, Antonelli penalizzato

Lando Norris completa l’opera e vince in scioltezza la Sprint del Gran Premio di Miami, quarta tappa del Mondiale 2026 di Formula Uno che arriva dopo un mese di stop. Il campione iridato in carica si è imposto dalla pole position, sfruttando l’ottimo passo di una McLaren in grande spolvero grazie al massiccio pacchetto di aggiornamenti introdotto proprio in Florida sulla MCL40.

Dopo aver difeso la prima posizione al via, Norris è scappato via gestendo agevolmente il ritmo della corsa e mantenendo sempre un margine di sicurezza nei confronti degli inseguitori fino alla bandiera a scacchi. La doppietta papaya è stata completata dall’australiano Oscar Piastri, bravo a resistere al forcing del ferrarista Charles Leclerc senza commettere errori e portando a casa un prezioso secondo posto (come nel GP del Giappone).

Bilancio agrodolce per la Ferrari, con un solido Leclerc terzo ed un anonimo Lewis Hamilton settimo come fanalino di coda tra i big, in attesa di alzare l’asticella possibilmente già a partire dalle qualifiche odierne. Sprint negativa per Mercedes, che incassa la prima vera sconfitta della stagione restando fuori dalla top3 con George Russell quarto e Kimi Antonelli solo sesto.

Il giovane talento bolognese, secondo in griglia, è incappato nuovamente in una brutta partenza vincendo poi in pista il confronto ravvicinato con il compagno di squadra ma venendo declassato dalla quarta alla sesta piazza in seguito ad una penalità di 5″ per aver violato troppe volte i limiti della pista. Antonelli resta comunque leader del campionato a +7 su Russell e a +20 su Leclerc, ma attenzione anche agli uomini papaya con Norris che si avvicina a -42 e Piastri a -47 dalla vetta.

CLASSIFICA SPRINT GP MIAMI F1 2026

1 Lando Norris McLaren 1:32:14.356

2 Oscar Piastri McLaren +3.766

3 Charles Leclerc Ferrari +6.251

4 George Russell Mercedes +12.951

5 Max Verstappen Red Bull Racing +13.639

6 Kimi Antonelli Mercedes +13.777 *penalizzato di 5 secondi a fine gara per track limits

7 Lewis Hamilton Ferrari +21.665

8 Pierre Gasly Alpine +30.525

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +35.346

10 Franco Colapinto Alpine +36.970

11 Gabriel Bortoleto Audi +48.438

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +56.972

13 Oliver Bearman Haas F1 Team +57.365

14 Carlos Sainz Williams +58.504

15 Liam Lawson Racing Bulls +59.358

16 Fernando Alonso Aston Martin +76.067

17 Sergio Perez Cadillac +76.691

18 Lance Stroll Aston Martin +77.626

19 Alexander Albon Williams +1 giro

20 Valtteri Bottas Cadillac +1 giro

DNF Nico Hulkenberg Audi

DNF Arvid Lindblad Racing Bulls