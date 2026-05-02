La gara sprint di Miami si è appena conclusa con il ritorno alla vittoria della Mclaren di Norris, seguito dal suo compagno Piastri, sul podio la Ferrari di Leclerc. Penalità all’ultimo giro per Antonelli causa track limit mentre era quarto.
Questa di Miami era la prima gara dopo la lunga sosta forzata ed era anche l’esordio degli adattamenti regolamentari voluti dalla FIA per ridurre i pericoli derivanti da questo regolamento rivoluzionario.
Il n.13 di Azzurra è online! Leggi gratis l'intervista a Giulio Pellizzari, lo Speciale Giro d'Italia, il focus sul lacrosse verso le Olimpiadi e tanto altro!
In studio, ospite di Luca Preti, Biagio Maglienti che ci regala anche un ricordo molto toccante di Alex Zanardi scomparso ieri.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI