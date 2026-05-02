Perché Kimi Antonelli è stato penalizzato nella Sprint di Miami: beffa dopo l’arrivo e pesanti punti persi

Kimi Antonelli è partito malissimo nella Sprint Race del GP di Miami, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito semicittadino della metropoli statunitense: scattato dalla seconda piazzola, il pilota della Mercedes si è ritrovato al quarto posto dietro alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e alla Ferrari di Charles Leclerc. Il leader del campionato ha provato a insidiare il monegasco, ma ha dovuto desistere e ha anche subito il sorpasso da parte del compagno di squadra George Russell, salvo restituire il favore dopo pochi istanti e riuscire poi a tagliare il traguardo in quarta posizione.

Gara veloce decisamente sottotono per il talentuoso italiano, che ha poi subito una brutta notizia pochi minuti dopo l’esposizione della bandiera a scacchi: è stato penalizzato di cinque secondi (da scontare sul tempo impiegato per completare la gara breve negli USA) per non avere rispettato i track limit, ovvero per avere superato per più di tre volte i limiti imposti dal tracciato. Gli errori di guida sono costati caro a Kimi Antonelli, perché dalla quarta posizione è retrocesso fino alla sesta piazza, venendo nei fatti superato da Russell e anche da Max Verstappen (Red Bull).

Il 19enne ha perso due punti preziosi in classifica generale, a beneficio degli stessi Russell e Verstappen (che ne hanno guadagnato uno a testa): in un Mondiale che sembra essere decisamente combattuto, anche questi verdetti possono avere un certo penso e possono indirizzare la lotta per la conquista del titolo iridato. Kimi Antonelli si trova al comando con 75 punti, può fare affidamento su sette lunghezze di vantaggio nei confronto di Russell, 20 su Leclerc, 32 su Hamilton e 42 su Norris.