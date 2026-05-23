F1, Lando Norris: “Pronto ad approfittare della lotta Mercedes, buon risultato ottenuto”

È George Russell il vincitore della Sprint Race del Gran Premio del Canada 2026, quinto appuntamento del Mondiale F1. Il britannico, dopo aver ottenuto la pole position ieri, ha condotto una gara perfetta con gomma usata, opponendosi ai tentativi di attacco di Andrea Kimi Antonelli e firmando un successo prezioso su una delle piste che più preferisce.

Per Russell si tratta della terza vittoria in una gara corta. Alle sue spalle la McLaren guidata dal connazionale Lando Norris. Il campione del mondo in carica sfrutta perfettamente la lotta tra le due Mercedes sorpassando Andrea Kimi Antonelli dopo un lungo e conquista una seconda posizione di livello. Prova che infonde fiducia per il prosieguo del weekend al britannico ed alla scuderia “papaya”. Chiude terzo proprio Antonelli.

Ai microfoni di F1 TV, nel post-gara, Norris ha dichiarato: “È stata una bella corsa, è stato bello anche vederli davanti che lottavano tra loro (riferendosi alle Mercedes). Ero lì pronto per cogliere l’occasione ma Kimi mi ha subito recuperato e dato preoccupazione. Allo stesso tempo volevo attaccare George. Una pista difficile sulla quale è facile fare errori. Un buon risultato”.