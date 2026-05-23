Formula 1GP Canada
Kimi Antonelli rimproverato da Toto Wolff! Cosa si sono detti nel team radio
La Sprint di Montreal ha segnato forse il primo vero punto di rottura nella rivalità tra Kimi Antonelli e George Russell che potrebbe accompagnarci da qui al termine del Mondiale di Formula Uno 2026. I due piloti Mercedes si sono dati battaglia nelle fasi iniziali della corsa, arrivando anche al contatto e consentendo alla McLaren di Lando Norris di approfittarne per inserirsi in seconda posizione e sventare una probabile doppietta delle Frecce d’Argento.
Antonelli, leader del campionato, ha provato due attacchi su Russell nel 6° giro venendo però spinto fuori soprattutto nel primo caso dal compagno di squadra e andando poi troppo lungo in staccata nel secondo episodio. Il 19enne bolognese si è subito aperto via radio per lamentarsi della manovra del teammate britannico, invocando anche una penalità (riferendosi al primo duello).
Il suo ingegnere di pista Peter Bonnington ha cercato di calmarlo a più riprese, nel tentativo di fargli ritrovare la concentrazione per ricostruire la sua Sprint, ma Kimi era infastidito dalla situazione ritenendo eccessiva la difesa di Russell e ha continuato a sfogarsi con la squadra. A quel punto è intervenuto in prima persona Toto Wolff: “Kimi, concentrati sulla guida per favore, e non lamentarti via radio“.
Al termine della corsa, Antonelli ha rilasciato un ulteriore team radio: “Se dobbiamo correre così, buono a sapersi“. Il team principal della Mercedes si è aperto così nuovamente in radio per rimandare la discussione al debrief: “Kimi, adesso è la quarta volta che parliamo di questo. Ne parliamo internamente, non via radio, d’accordo?“.