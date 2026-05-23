Toto Wolff: “Dobbiamo capire come gestire questa rivalità in futuro. Non vogliamo avere un incidente”

Dieci anni dopo l’ultimo atto della mitica rivalità tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg comincia ad accendersi progressivamente una nuova “Silver War” in Formula Uno. I protagonisti di questa possibile sfida interna per il titolo mondiale sono adesso Kimi Antonelli e George Russell, mentre il team principal chiamato a gestire la situazione è sempre Toto Wolff.

Il manager austriaco si è presentato dunque ai microfoni di Sky Sports UK per fornire il proprio punto di vista sul duello rovente tra i suoi due piloti nelle fasi iniziali della Sprint di Montreal, in cui Russell ha difeso in maniera aggressiva su Antonelli mantenendo la leadership e portando il giovane bolognese a perdere la seconda piazza in favore della McLaren di Lando Norris.

“Ho apprezzato il momento, perché ci ha consentito di vedere come poter gestire situazioni simili anche in futuro. Non vogliamo perdere una gara, non vogliamo avere un incidente tra i nostri due piloti. A volte dobbiamo tutti ricordarci quelli che sono i nostri obiettivi. Non è una questione di essere contro l’uno o contro l’altro, ma ci sono delle regole interne e preferisco che tutto questo sia accaduto durante la Sprint, quando non ci sono molti punti in palio“, spiega Wolff.

Sul team radio in risposta alle lamentele di Antonelli: “Semplicemente non vogliamo iniziare una guerra tipo Star Wars, che possa poi degenerare nel tempo. È una questione di emotività: Kimi è un pilota giovane e George al suo posto avrebbe fatto probabilmente la stessa cosa. Dovevo semplicemente gestire“.

“Prenderò da parte i piloti e chiederò loro come la vedono, come vogliamo gestire la situazione in futuro. Stiamo gareggiando l’uno contro l’altro come se fosse una terza macchina, un altro compagno di squadra, ok allora, questa è la regola ora, oppure vogliamo gareggiare in modo diverso? Dareste spazio al vostro compagno di squadra se fosse un’altra macchina, se foste in lotta per il campionato, oppure no? E penso che spetti anche a loro definire le regole per il futuro“, aggiunge Toto.