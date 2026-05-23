Ordine d’arrivo F1, Sprint GP Canada 2026: Russell precede Norris e Antonelli, Ferrari in ombra

Oggi è andata in scena la Sprint Race del GP del Canada 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino di Montreal. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sui 100 chilometri della gara veloce, più tardi andranno in scena le qualifiche che determineranno la griglia di partenza per la gara di domani.

George Russell ha vinto la Sprint Race del GP del Canada, che si è rivelata estremamente appassionante e avvincente proprio per merito dei due piloti Mercedes. Il britannico è scattato dalla pole position ed è riuscito a mantenere la prima posizione davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli, il quale scalpitava negli scarichi e sembrava nettamente più veloce.

Il leader del Mondiale ha tentato l’attacco alla prima curva del quarto giro, ma è uscito di pista e successivamente è stato superato anche da Lando Norris. Il bolognese è stato attaccato anche da Lewis Hamilton, ha mantenuto la terza piazza e ha poi tentato un azzardato sorpasso ai danni di Norris nell’ultima giro, finendo ancora fuori dal tracciato.

Kimi Antonelli ha chiuso al terzo posto, tra le McLaren di Lando Norris (secondo) e Oscar Piastri (quarto). Pomeriggio non semplice per la Ferrari: Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in quinta posizione davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, scattato bene ma poi scivolato indietro. Alle spalle delle Rosse si è piazzato Max Verstappen con la Red Bull, seguito dal rookie Arvid Lindblad e da Franco Colapinto.

Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint Race del GP del Canada 2026, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito semicittadino in terra nordamericana.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT RACE GP CANADA F1 2026

1. George Russell (Mercedes)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Kimi Antonelli (Mercedes)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Carlos Sainz (Williams)

11. Liam Lawson (Racing Bulls)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Sergio Perez (Cadillac)

15. Nico Hulkenberg (Audi)

16. Lance Stroll (Aston Martin)

17. Valtteri Bottas (Cadillac)

18. Oliver Bearman (Haas)

19. Alexander Albon (Williams)

20. Pierre Gasly (Alpine)

21. Isack Hadjar (Red Bull)

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)

RISULTATI E CLASSIFICA SPRINT RACE GP CANADA F1 2026

1 George RussellMercedes Leader – –

2 Lando NorrisMcLaren +1.272 – –

3 Kimi AntonelliMercedes +1.843 – –

4 Oscar PiastriMcLaren +9.797 – –

5 Charles LeclercFerrari +9.929 – –

6 Lewis HamiltonFerrari +10.545 – –

7 Max Verstappen Red Bull Racing +15.935 – –

8 Arvid Lindblad Racing Bulls +29.710 – –

9 Franco Colapinto Alpine +31.621 – –

10 Carlos Sainz Williams +36.793 – –

11 Liam Lawson Racing Bulls +61.344 – –

12 Gabriel Bortoleto Audi +61.814 – –

13 Esteban Ocon Haas F1 Team +64.209 – –

14 Sergio Perez Cadillac +70.402 – –

15 Nico Hulkenberg Audi +72.158 – –

16 Lance Stroll Aston Martin 1L – –

17 Valtteri Bottas Cadillac 1L – –

18 Oliver Bearman Haas F1 Team 1L 1

19 Alexander Albon Williams 1L 1

20 Pierre Gasly Alpine 1L 1

21 Isack Hadjar Red Bull Racing 3L 2

22 Fernando Alonso Aston Martin – – 2