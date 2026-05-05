Andrea Pellegrino qualificato a Roma: il sorteggio gli riserva un derby italiano al primo turno

Una cosa è certa: ci sarà un quinto italiano al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026 in campo maschile. Quattro lo sono già perché, dato il bye riservato alle teste di serie, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi possono evitarsi lo sforzo del primo turno ed entrare direttamente in gioco in quello successivo. La quinta evenienza, invece, arriva via derby.

Questo perché, dopo i due turni di qualificazione, Andrea Pellegrino, l’unico azzurro in grado di superare il tabellone cadetto, è stato sorteggiato contro l’unico altro italiano che attendeva proprio un giocatore di lì proveniente, vale a dire Luca Nardi. Per il pesarese, fra l’altro, questa non è neppure una situazione nuova al Foro Italico.

L’anno scorso, infatti, a Nardi toccò il confronto con Flavio Cobolli, che stava ancora spiccando le ali verso il giocatore che attualmente è. Fu proprio il pesarese a vincere per 6-3 6-4 e a disputare, poi, un buon match di secondo turno contro Alex de Minaur, pur se poi fu l’australiano a prevalere in due set. Tornando al presente, l’unico precedente tra Pellegrino e Nardi risale alla semifinale dell’ultimo Challenger di Perugia, vinta dal ventinovenne di Bisceglie.

Il confronto si pone nella parte alta del tabellone, anzi nel primo ottavo, dove ora stazionano ben cinque azzurri: oltre ai due citati, ed evidentemente a Sinner, ci sono anche Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. In casa Italia deciso squilibrio tra le due parti: nel complesso si parla di nove italiani nel lato alto e quattro in quello basso.