Internazionali d’Italia 2026: forfait di Marta Kostyuk ed Emma Raducanu

Rinuncia pesante agli Internazionali d’Italia 2026. Nel tabellone femminile, infatti, mancherà Marta Kostyuk. L’ucraina era uscita vincitrice dal WTA 1000 di Madrid, dove tutti gli sforzi degli anni precedenti avevano dato come risultato un successo che l’aveva designata quasi di diritto nel pieno di un’esplosione attesa da tempo.

Questo il commento su Instagram di Kostyuk: “Questa fa male. Dopo la più grande corsa della mia carriera, non vedevo l’ora di venire a Roma. Ma a volte il corpo ha altri piani, e negli ultimi giorni ho avuto un problema all’anca. Con la caviglia ancora non al 100%, non è intelligente continuare a spingere ora, per questo non ci sarò quest’anno.

Questo è quello che rende tutto ancora più difficile, perché pè un posto speciale, per me. I fan, l’atmosfera e… sì, il cibo. Ho vissuto splendidi momenti qui, e amo tornarci. Mi dispiace mancare, ma vi rivedrò il prossimo anno. Ora è tempo di recuperare ed essere pronti per Parigi. Grazie per tutto l’affetto“.

Poco dopo, anche la britannica Emma Raducanu, ma stavolta senza annunci social, ha comunicato il forfait dagli Internazionali a causa di una non meglio precisata influenza virale. Al posto dell’ucraina e della britannica due lucky loser, che sono diventate l’australiana Ajla Tomljanovic e l’austriaca Lilli Tagger.