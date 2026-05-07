Golf: Shaun Norris guida a Barcellona, in evidenza Stefano Mazzoli

Il sudafricano Shaun Norris è il primo leader del Catalunya Championship, evento sponsorizzato da Estrella Damm e che si disputa al Real Club de Golf El Prat, a Barcellona. Per lui score di -8 con sette birdie, un eagle e un bogey, in quella che è la caccia al suo terzo titolo sul DP World Tour.

Seconda posizione per tre: il francese Alexander Levy e gli scozzesi David Law ed Ewen Ferguson, tutti a -7, con Law che realizza soli birdie e Levy che infila un eagle al par 4 della 5 in grande stile. Per la cronaca, anche Ferguson realizza l’eagle alla 9.

Nel terzetto dei quinti c’è, con piacere, il nome di Stefano Mazzoli, che gira in -6 e, pur con un bogey alla 8, realizza cinque birdie e soprattutto l’eagle alla 18, nettamente la parte migliore della sua giornata. Con lui il sudafricano Michael Hollick e il largamente esperto danese Lucas Bjerregaard. Ottavi a -5 i francesi Tom Vaillant e Oihn Guillamondeguy, l’americano Davis Bryant, lo svedese Tobias Jonsson, il giapponese Yuto Katsuragawa, il portoghese Ricardo Gouveia, il canadese Aaron Cockerill e il tedesco Freddy Schott.

Capitolo italiani rimanenti: 42° posto, nell’enorme gruppo a -2, sia per Gregorio De Leo che per Francesco Molinari, mentre Filippo Celli e Francesco Laporta fanno parte di coloro che si trovano a -1 al 70° posto. 88°, invece, per Guido Migliozzi e Renato Paratore, pari con il par, mentre va meno bene a Matteo Manassero, 127° a +2. Edoardo Molinari è 140° a +3.