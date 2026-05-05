Golf: Jon Rahm torna sul DP World Tour (con multe milionarie)

Jon Rahm ritorna sul DP World Tour. La notizia scuote il mondo del golf, anche se fino a un certo punto, considerato che le star dell’attuale LIV Golf si trovano di fronte a una scelta. Il passo indietro dalla parte saudita in relazione alla superlega che ha di fatto spaccato in due il mondo del green sta convincendo molti a fare più di un passo indietro.

Anche a costo di concessioni economiche importanti, come si è visto nel caso del ritorno di Brooks Koepka sul PGA Tour. Nel caso di Rahm, lo spagnolo potrà tornare a gareggiare sul circuito ex europeo anche nella misura in cui ci saranno tornei concomitanti con la LIV Golf. Secondo quanto riportato da un portavoce del DP World Tour, ascoltato da Golf.com, la questione si è (anche) risulta con il pagamento di una quantità di multe notevole, con somme milionarie.

Non è stato rivelato l’esatto ammontare, ma si narra di un ammontare che arriva nella zona dei tre milioni di dollari per tutto quello che è accaduto dal 2024 a oggi, cioè dal momento in cui Rahm ha preso armi e bagagli e se li è portati nella superlega araba. Nella quale, va detto, è stato tra i principali interpreti per quel che concerne le due scorse annate. Ed è andato molto vicino all’oro olimpico, se non fosse stato per un ribaltamento totale della situazione nelle seconde nove buche dell’ultima giornata.

Con questo ritorno, Rahm tornerà anche ad avere il diritto di giocare la Ryder Cup: nel Team Europe, infatti, egli potrà di nuovo rendere i propri servigi nell’edizione che si svolgerà ad Adare Manor, in Irlanda, nel 2027. Il tutto all’interno di una squadra che, sotto la guida di Luke Donald, ha trovato un’unità quasi senza precedenti.