Golf: Guido Migliozzi secondo al Turkish Open. Vince Lindberg, bene De Leo e Manassero

Mikael Lindberg riporta la Svezia in vetta in un torneo del DP World Tour. Non è la Wentworth di Alex Noren, siamo d’accordo, ma per il classe 1993 di Stoccolma è la prima volta assoluta sul circuito in quel del Turkish Airlines Open di Antalya. Sotto la pioggia leggera del National Golf Club per lui c’è un -3 che sa di vittoria finale, di -10 che lo porta a essere settimo nella Race to Dubai.

Guido Migliozzi, dopo un buon -2, riesce a chiudere al secondo posto assieme al portoghese Daniel Rodrigues: lo score di -8 segnala come questo può diventare il punto di svolta reale della stagione del vicentino, che non arrivava a podio dal KLM Open vinto nel 2024 e non era nei primi cinque dall’Open di Francia 2025.

Quarta posizione per lo scozzese Ewen Ferguson, l’olandese Darius van Driel e il danese Jakob Skov Olesen, tutti a -7. E finisce settimo Gregorio De Leo, che si accompagna a -6 assieme al portoghese Ricardo Gouveia. Il biellese ha peraltro a lungo concrete chance di lotta per vincere, ma un paio di errori nel finale lo relegano indietro. Anche se rimane un torneo davvero positivo per lui. Noni a -5 il francese Ugo Coussaud e il sudafricano JC Ritchie.

Un bogey all’ultima buca nega a Matteo Manassero la top ten, ma è comunque un 13° posto a -4 che fa capire come la settimana italiana abbia lasciato delle soddisfazioni. Nel gruppo di Manassero anche l’austriaco Bernd Wiesberger. Chiude 53° a +2 Edoardo Molinari, mentre è 70° a +6 Renato Paratore.