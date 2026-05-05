Golf, il Dp World Tour atterra in Europa. Al via il Catalunya Championship con tanti italiani

Terminata l’esperienza asiatica, il Dp World Tour cambia continente e passa ufficialmente in Europa dove, da giovedì 7, comincerà con il Catalunya Championship l’European Swing, stretch di gare che porteranno il maggiore circuito del Vecchio Continente tra diversi stati da maggio ai primi di luglio. Al Real Club de Golf El Prat di Barcellona ci saranno, a contendersi i 2,75 milioni di euro e i 3.500 punti per la Race to Dubai, diversi giocatori che si sono distinti fin qui in stagione.

L’austriaco Bernd Wiesberger, tra i top 13 in Turchia, sarà sicuramente della partita, così come il francese Martin Couvra, con già due top 10 nel 2026, e l’emiratino Adrian Otaegui, 2° al China Open e con altre 3 top 10 in stagione. Occhi puntati, però, anche sulla compagine italiana che si presenterà al via in Spagna. Francesco Molinari ha deciso di ritornare in campo immediatamente dopo il taglio mancato al Turkish Open per cercare il suo secondo titolo in Spagna dopo la vittoria nel 2012 nell’Open di Spagna. Con Molinari sarà presente anche, ovviamente, Guido Migliozzi, reduce da un 2° posto in Anatolia che dà fiducia al vicentino. Dopo un avvio a rilento, il classe ’97 ha chiuso, prima della Turchia, 13esimo in Cina dimostrando un netto miglioramento delle prestazioni.

Dentro nuovamente anche Matteo Manassero (attuale n.75 della classifica). Il veronese classe ’93 ha conquistato una top 10 e una top 15 nelle ultime 3 gare ma la sua ultima vittoria sul Dp World Tour risale al 2024 quando si aggiudicò il Jonsson Workwear Open. Si aggiungono al veronese anche Francesco Laporta, Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli, Gregorio De Leo e Edoardo Molinari. Tra questi, Laporta e De Leo sono i due giocatori meglio posizionati in race to Dubai, ricoprendo attualmente e rispettivamente la 36esima e la 47esima posizione. Mazzoli è appena fuori dai 145 (146esimo) mentre Paratore è 173esimo, Celli 192esimo, Molinari (Edoardo) 195esimo.