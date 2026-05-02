Golf: Migliozzi, De Leo e Manassero nella lotta di testa in Turchia. Guidano Lindberg e Rodrigues

Tanta Italia nella top ten al Turkish Airlines Open, che ha vissuto anche una breve sospensione per maltempo verso la fine del terzo giro al National Golf Club di Belek, Antalya. Rispetto a ieri, però, la leadership cambia bandiere: al comando ci sono lo svedese Mikael Lindberg e il portoghese Daniel Rodrigues, l’uno autore oggi di un -2 e l’altro di un -4 per arrivare all’attuale -7 che li mette a caccia del successo.

Quanto al territorio italiano, sono terzi Guido Migliozzi e Gregorio De Leo, con lo score di -6. Per il vicentino prepotente recupero al sapore di -4 di giornata, per il biellese +1 con tre bogey, ma anche un eagle alla 14 che di fatto gli salva la giornata. Con loro il francese Ugo Coussaud, il cinese Wenyi Ding, il neozelandese Kazuma Kobori e lo spagnolo Rocco Repetto Taylor.

Nona posizione, invece, per Matteo Manassero, che gira molto regolare, infila un -2 oggi e si pone a -5 in nutrita compagnia. Con lui ci sono il cinese Ashun Wu, lo scozzese Richie Ramsay, il sudafricano JC Ritchie, l’inglese Marcus Armitage e l’indiano Yuvraj Sandhu.

Più indietro gli altri due italiani capaci di superare il taglio. 52° posto per Edoardo Molinari e Renato Paratore, entrambi a +1, senza comunque variare particolarmente la loro situazione rispetto al via della giornata. Allo stato attuale delle cose, gli ultimi italiani ad aver vinto sul tour sono Migliozzi e Manassero, entrambi nel 2024. E sono anche tra i contender.