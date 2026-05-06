Golf, altro Signature Event sul PGA Tour. Al via il Truist Championship

Settimana in North Carolina per il PGA Tour. Il principale circuito americano si sposta infatti al Quail Hollow Club di Charlotte per il Truist Championship, Signature Event che prevede un montepremi di 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx Cup. Nel 2025 si distinse l’austriaco Sepp Straka davanti a Justin Thomas e Shane Lowry e quest’anno il 33enne proverà a fare back to back, cosa ancora mai avvenuta.

Tuttavia, sulla costa orientale degli Stati Uniti ci sarà questa settimana anche Rory McIlroy, 4 volte campione del torneo in questione (2010,2015,2021,2024). Il nordirlandese si presenta sul tee della 1 con la vittoria al Masters alle spalle (ultimo torneo che ha giocato) e con il 2° posto al The Genesis Invitational di inizio anno. A dare battaglia, però, ci saranno anche Xander Schauffele, Ben Griffin, Matt Fitzpatrick (reduce dalla vittoria con il fratello Alex al Zurich Classic of New Orleans e dal titolo ottenuto al Valspar Championship), i due scandinavi Ludvig Aberg e Viktor Hovland, e i due amici Jordan Spieth e Justin Thomas. Torna in campo anche Rickie Fowler che, in questa stagione, sta dimostrando di essere tornato sui livelli di una volta con 3 top 10 e 3 top 20.

Menzione d’onore per Justin Rose. Il britannico, classe ’80, ha vinto il Farmers Insurance Open e si è classificato 3° al Masters buttando via un’altra chance di imporsi sul palcoscenico bramato da tutto il mondo golfistico. Tuttavia anche il 13esimo posto a pari merito al The Players dà fiducia all’inglese in vista di questo ricco appuntamento. Le partenze da attenzionare sono sicuramente quella di Cameron Young, fresco vincitore del Cadillac Champonship, che giocherà con Justin Thomas e quella di Matt Fitzpatrick, che giocherà con Rory McIlroy.

Grande assente Scottie Scheffler. Il n.1 del mondo non sarà al via del Signature Event in North Carolina.