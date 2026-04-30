Flavio Cobolli può sognare le ATP Finals? Il piazzamento nella Race fa sognare…

Flavio Cobolli grazie ai quarti di finale raggiunti a Madrid si issa al nono posto della Race ATP, ed in caso di qualificazione alla semifinale entrerebbe virtualmente tra le prime sette posizioni, che assicurano l’accesso alle ATP Finals (l’ottavo accede qualora non vi siano vincitori Slam compresi tra l’8° ed il 20° posto).

L’azzurro è a quota 1270, e con l’accesso al penultimo atto si isserebbe a quota 1470, scavalcando il serbo Novak Djokovic e l’australiano Alex de Minaur, portandosi al settimo posto, mentre con l’approdo in finale andrebbe a 1720, al sesto posto provvisorio.

Cobolli, infatti, scavalcherebbe così anche lo statunitense Ben Shelton. Con un successo nell’ultimo atto, però, l’azzurro compierebbe un vero e proprio balzo in avanti, sia in termini di punti, salendo a quota 2070, che di posizioni, superando anche il francese Arthur Fils ed il russo Daniil Medvedev, diventando quarto.

RACE ATP AL 30 APRILE

1 Jannik Sinner 4300

2 Carlos Alcaraz 3650

3 Alexander Zverev 2490

4 Arthur Fils 1880

5 Daniil Medvedev 1810

6 Ben Shelton 1570

7 Novak Djokovic 1400

8 Alex de Minaur 1305

9 Flavio Cobolli 1270

10 Felix Auger-Aliassime 1215