ATP Madrid 2026, Blockx continua la sua favola. Battuto Ruud e semifinale conquistata

Continua l’incredibile favola di Alexander Blockx a Madrid. Il belga ha raggiunto la sua prima semifinale della carriera in un Masters 1000, superando brillantemente in due set il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e trentasei minuti di gioco. Il torneo della definitiva consacrazione per il 21enne di Anversa, che già a Montecarlo (ottavi raggiunti) si era messo in luce. Al momento è vicinissimo alla Top-30 ed in caso di vittoria in semifinale ci entrerebbe pienamente. Nel penultimo atto Blockx attende ora il vincente del quarto di finale che sarà in programma questa sera tra Flavio Cobolli ed Alexander Zverev.

Una prestazione eccellente quella del belga, che ha vinto l’85% dei punti quando ha servito la prima contro il 60% dell’avversario. Il numero dei vincenti è stato lo stesso, visto che sia Ruud sia Blockx ne hanno messi a referto diciannove. Ruud ha invece commesso più errori non forzati del belga (23 contro 16).

Blockx è riuscito a difendere una palla break nel suo primo turno di servizio nel match. Nel terzo game è poi arrivato il break da parte del 21enne di Anversa, che si portato così avanti nel match. Il set è proseguito poi seguendo l’andamento dei turni di servizio fino all’ottavo game, quando è arrivato il controbreak di Ruud. Il belga, però, è tornato immediatamente avanti di un break, andando poi a chiudere il set sul 6-4.

Grande equilibrio in avvio di secondo set, con Blockx che ha dovuto difendere un’altra palla break nel quarto gioco. Il momento decisivo è arrivato nel settimo game, quando Blockx si è trovato sullo 0-40, sfruttando alla fine la terza occasione. Il belga ha mancato poi due match point nel nono game, ma ha poi chiuso in quello successivo sempre sul 6-4.