Sofia Raffaeli conquista un bronzo di specialità agli Europei di ginnastica ritmica, Dragas quarta con la palla

Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo al cerchio nella giornata riservata alle finali di specialità nell’ambito degli Europei 2026 di ginnastica ritmica. Dopo il poco brillante ottavo posto conseguito nel concorso generale individuale, la fuoriclasse marchigiana si è parzialmente riscattata in apertura di domenica, riuscendo a meritarsi il metallo meno pregiato in una gara non prevista nel programma delle Olimpiadi (ai Giochi si disputa esclusivamente l’all-around).

Il bronzo olimpico e mondiale sul giro completo ha eseguito un buon esercizio sulla pedana di Varna (Bulgaria) ed è stata premiata con il punteggio di 29.500 (13.5 il D Score, 8.0 per l’esecuzione, 8.050), chiudendo alle spalle della russa Sofiia Ilteriakova (29.900) e della bielorussa Alina Harnasko (29.800). L’azzurra è salita sul podio continentale con questo attrezzo per la terza volta in carriera, dopo il sigillo del 2022 e l’argento di dodici mesi fa.

Le altre due finali a cui la 22enne si era qualificata non hanno purtroppo sorriso: ottava con le clavette (26.650), dove la bulgara Stiliana Nikolova (29.750) ha dettato legge davanti alla russa Mariia Borisova (29.200) e all’israeliana Daniela Munits (29.200); settima con il nastro (26.800), dove la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa Olimpica, del mondo e d’Europa) ha brillato con 30.000 precedendo Nikolova (28.750) e Borisova (28.400).

Tara Dragas ha concluso al quarto posto l’atto conclusivo con la palla, venendo valutata con il punteggio di 28.250 (12.7 la nota di partenza, 7.650 per l’esecuzione, 7.950 di pannello A) e fermandosi a sei decimi dal terzo gradino del podio, su cui è salita la russa Sofiia Ilteriakova (28.850) nella gara vinta dalla tedesca Darja Varfolomeev (29.550) davanti alla bulgara Stiliana Nikolova (29.550).