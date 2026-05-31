Le Farfalle risalgono agli Europei, ma il podio resta lontano nel misto. La Spagna firma l’en plein

L’Italia ha concluso gli Europei 2026 di ginnastica ritmica con solo due medaglie all’attivo e nessuna soddisfazione nelle gare previste anche alle Olimpiadi (dove si gareggia esclusivamente nel concorso generale): i bronzi di Flavia Cassano tra le juniores e di Sofia Raffaeli tra le seniores, entrambe nella rispettiva finale di specialità al cerchio. Un bottino un po’ sottotono per il movimento tricolore, che ha faticato a esprimersi ai massimi livelli sulla pedana di Varna (Bulgaria).

Tara Dragas e Sofia Raffaeli si sono fermate rispettivamente al settimo e all’ottavo posto sul giro completo tra le individualiste, le Farfalle si sono arenate addirittura in tredicesima posizione nell’all-around per gruppi, facendo registrare uno dei peggiori risultati della storia del Bel Paese in una rassegna continentale. Le azzurre di Chieti hanno avuto una possibilità di riscatto nelle finali di specialità odierne, rimettendosi in gioco con cerchi e clavette.

Il quintetto di Chieti ha provato a distinguersi nell’esercizio misto (12.7 la nota di partenza), ma ha commesso delle sbavature (5.45 per l’esecuzione e 6.85 di pannello A), incamerando anche una penalità di cinque centesimi. Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi hanno chiuso al quinto posto con il punteggio complessivo di 24.950, rimediando un distacco di 1,350 lunghezze dal terzo gradino del podio.

La Spagna ha completato l’en plein: dopo aver dominato il concorso generale, le iberiche hanno fatto valere la loro legge anche con le cinque palle (29.150) e con cerchi/clavette (28.100). Bielorussia seconda con le palle (27.550) davanti a Israele (27.550), Russia argento nel misto (27.00) a precedere Israele (26.300).