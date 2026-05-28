Fefé De Giorgi: “Mati e Orioli, esordi interessanti. Lavoro da trasformazione e condizione fisica da migliorare”

L’Italia ha aperto la stagione con una bella vittoria contro la Turchia nell’amichevole andata in scena a Cavalese. La nostra Nazionale di volley maschile si è imposta per 3-0 di fronte al proprio pubblico, rodando alcuni meccanismi con diversi giovani in vista della Nations League che ci accompagnerà durante l’estate e degli Europei di settembre.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita ai canali federali: “Queste partite ci danno l’opportunità di mettere in campo quello che abbiamo provato in allenamento. Chiaramente in questa fase abbiamo lavorato tanto e quindi anche fisicamente non siamo al 100%. Come ho detto ai ragazzi queste gare sono opportunità per loro dal punto di vista tecnico e di adattamento a situazioni diverse”.

Il tecnico pugliese ha poi proseguito: “Oggi a parte un po’ l’inizio dove abbiamo scontato un po’ di emozione la squadra è cresciuta e hanno giocato un pochino tutti. C’è stato anche il piacere di vedere due esordi di due ragazzi come Mati e Orioli molto interessanti che spero abbiamo un presente e un futuro importante”.

Un passaggio sul collegiale svolto in Val di Fiemme: “Il lavoro qui a Cavalese in questa settimana è andato bene e c’è stata sia quantità che quantità di lavoro. Ora dobbiamo trasformare questo lavoro e una condizione fisica che pian piano migliorerà sempre di più. Quello che poi chiedo a questa Nazionale è di avere sempre il miglior atteggiamento possibile a prescindere da chi scenderà in campo”.

Gli azzurri torneranno in campo sabato 30 maggio a Verona contro il Belgio e domenica 31 maggio a Bergamo contro la Turchia per le ultime due amichevoli prima della Nations League: “Abbiamo altre due partite a Verona e Bergamo che serviranno per migliorare ancora di più. In queste prossime partite abbiamo l’obiettivo di essere più qualitativi e fare passi in avanti nei vari fondamentali”.