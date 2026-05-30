Dal Volleyball World Beach Pro Tour Futures 2026 arrivano interviste esclusive, impressioni a caldo e pareri raccolti direttamente a bordo campo durante uno degli appuntamenti più attesi della stagione internazionale. Un weekend di spettacolo che vede protagoniste le migliori coppie emergenti del circuito mondiale nella tappa italiana del Beach Pro Tour.
🇮🇹 Grande attenzione anche agli azzurri: sono infatti 13 le coppie italiane impegnate nel torneo tra tabellone maschile e femminile, in un evento che rappresenta il primo appuntamento del circuito mondiale disputato sulla sabbia italiana nel 2026.
🎤 Interviste ai protagonisti, analisi delle partite, emozioni dal campo centrale e il racconto dell’atmosfera che si respira al Fantini Club, location storica del beach volley italiano e internazionale.
🔥 Chi saranno i protagonisti del weekend? Quali coppie riusciranno a conquistare le fasi finali del torneo? Riviviamo insieme tutto quello che sta accadendo a Cervia.
📍 Cervia (Ravenna) – Fantini Club
🏆 Volleyball World Beach Pro Tour Futures 2026
🏐 Beach Volley Internazionale
🇮🇹 Focus sulle coppie italiane
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