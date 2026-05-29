Beach volley, da Rosolina prende il via l’estate dell’AIBVC Pro Summer Tour: tanti big attesi sulla sabbia veneta

L’attesa è finita. Rosolina Mare si prepara a ospitare il primo grande appuntamento dell’estate del beach volley italiano, con la tappa inaugurale dell’AIBVC Pro Summer Tour 2026 in programma da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno. La località veneta sarà il punto di partenza di un circuito che attraverserà alcune delle più importanti spiagge italiane e che negli ultimi anni è diventato uno degli eventi di riferimento del panorama nazionale.

L’appuntamento inaugurale, inserito nel contesto dei Rosolina Beach Games, rappresenta il primo tassello di una stagione lunga e intensa che successivamente farà tappa a Pinarella di Cervia, Terracina, Cesenatico, Maccarese e Marina di Massa, prima dell’atto conclusivo previsto a settembre. Un calendario ricco che conferma la crescita costante del movimento italiano del beach volley, sempre più capace di coinvolgere atleti, appassionati e territori.

Tra le novità più interessanti della stagione c’è il nuovo format AIBVC Pool, introdotto per aumentare competitività e spettacolarità. Le coppie saranno chiamate a costruire il proprio percorso già nella fase iniziale del torneo, con i risultati dei gironi che determineranno il successivo cammino nel tabellone a eliminazione diretta. Ogni partita avrà dunque un peso specifico importante, premiando continuità di rendimento e qualità del gioco.

Il livello tecnico si annuncia particolarmente elevato, sia nel torneo maschile che in quello femminile. Nel tabellone donne la coppia più attesa è quella composta da Bianca Mazzotti e Nicol Bertozzi, protagoniste assolute delle ultime stagioni del circuito e accreditate del miglior ranking d’ingresso. Alle loro spalle si preannuncia una lotta molto equilibrata con formazioni di alto profilo come Beatrice Massani/Chiara Morari, Ester Maestroni/Giulia Gorla e Clara Caimi/Gaia Arcolini. Grande attenzione anche per atlete di esperienza come Giulia Canevaro, Noemi Giusti ed Eleonora Sestini, pronte a inserirsi nella corsa alle posizioni di vertice.

Nel torneo maschile il ruolo di favoriti spetta a Edoardo Cacioppi ed Enrico Tosin, leader del ranking e coppia di riferimento alla vigilia della manifestazione. Tra i principali contendenti figurano anche Andrea Azzolini/Filippo Vianello ed Elia Pais/Roberto Conci, in un tabellone che si presenta particolarmente competitivo e aperto a possibili sorprese.

Tra i nomi di maggiore prestigio spicca quello di Eugenio Amore, ex azzurro e olimpionico a Pechino 2008, che continua a rappresentare una figura di riferimento per il beach volley italiano. La sua presenza aggiunge ulteriore interesse a una tappa che promette spettacolo e sfide di alto livello.