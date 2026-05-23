F1, Russell in pole davanti ad Antonelli nel GP del Canada. Ferrari non decolla

62 millesimi nella Sprint Qualifying, 68 millesimi oggi. Il copione si ripete anche nella qualifica del sabato, con George Russell che vince il braccio di ferro con Kimi Antonelli e conquista la pole position per il Gran Premio del Canada 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Terza partenza al palo (quarta se si considera la Sprint odierna) in tre anni a Montreal per il pilota inglese della Mercedes, che si conferma un vero specialista del circuito cittadino nordamericano.

Seppur con una superiorità meno evidente rispetto alle aspettative della vigilia, arriva come da pronostico la doppietta delle Frecce d’Argento che scatteranno domani dalla prima fila in griglia davanti alle solide McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Delude la Ferrari, che viene insidiata addirittura dalla Red Bull e deve accontentarsi di un quinto posto con Lewis Hamilton e dell’ottavo con un anonimo Charles Leclerc.

In Q1 tutti i top team provano a risparmiare un treno di gomme soft nuove e riescono effettivamente a superare agevolmente il taglio con pneumatici usati. Antonelli è il più veloce in 1’13″380 davanti alle McLaren, ad un ottimo Hadjar e alle Ferrari. Eliminati Ocon con la Haas, Albon con la Williams, le Aston Martin di Alonso (19°) e Stroll (21°) e le Cadillac di Perez (20°) e Bottas (22°).

In Q2 i big cominciano a fare sul serio effettuando due run con gomme soft nuove in vista dell’attacco finale alla pole position. Hadjar trova un giro perfetto e firma clamorosamente il miglior tempo in 1’12″975 rifilando quasi mezzo secondo all’altra Red Bull di Verstappen (7°) e precedendo nell’ordine Hamilton, Norris e le Mercedes. Fuori dalla top10 le Audi di Hulkenberg (11°) e Bortoleto (13°), la Racing Bulls di Lawson (12°), l’Alpine di Gasly (14°), la Williams di Sainz (15°) e la Haas di Bearman (16°).

In Q3 il primo time-attack riserva delle sorprese notevoli, a partire dalla Mercedes che non va oltre il quarto posto di Antonelli ed il giro abortito di Russell, mentre Norris va in pole position provvisoria in 1’12″729 davanti a Hamilton e Piastri. Si decide tutto all’ultimo giro: alcuni piloti effettuano un doppio giro veloce e Russell sfrutta proprio questa strategia per piazzare il colpo in extremis da pole position in 1’12″578 beffando Antonelli per 68 millesimi. Seconda fila tutta McLaren con Norris davanti a Piastri, poi Hamilton, Verstappen, Hadjar e Leclerc.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP CANADA F1 2026

1. George Russell (Mercedes) 1:12.578

2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.068

3. Lando Norris (McLaren) +0.151

4. Oscar Piastri (McLaren) +0.203

5. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.290

6. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.329

7. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.357

8. Charles Leclerc (Ferrari) +0.398

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0.702

10. Franco Colapinto (Alpine) +1.119

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Oliver Bearman (Haas F1 Team)

17. Esteban Ocon (Haas F1 Team)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Sergio Perez (Cadillac)

21. Lance Stroll (Aston Martin)

22. Valtteri Bottas (Cadillac)