Kimi Antonelli 3° nella Sprint in Canada dopo un brutale duello iniziale con Russell. Ferrari lontana

George Russell esce vincitore dal primo vero duello ravvicinato dell’anno per il successo con il giovane compagno di squadra Kimi Antonelli e si impone nella Sprint del Gran Premio del Canada 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota inglese della Mercedes si conferma dunque un ottimo interprete del circuito cittadino di Montreal, vincendo dalla pole position la manche corta del sabato e rilanciandosi dopo un periodo difficile.

Russell ha avuto il merito di difendere la prima posizione in partenza (con entrambe le Mercedes che hanno trovato finalmente un buono spunto allo spegnimento dei semafori), rispondendo poi colpo su colpo agli attacchi di Antonelli nel corso del sesto giro e gestendo alla perfezione la sua leadership dal momento in cui è salito in seconda piazza il campione del mondo in carica Lando Norris con la McLaren.

Il trionfatore della precedente Sprint andata in scena a Miami ha approfittato infatti del duello rusticano tra le due Frecce d’Argento per superare l’attuale leader della generale, riuscendo poi a conservare il posto d’onore fino alla bandiera a scacchi anche grazie al vantaggio di poter usufruire dell’Overtake Mode. Terzo posto deludente per Kimi, che ha comunque evitato un possibile “zero” perdendo soltanto un paio di punti da Russell (avvicinatosi ora a -18) dopo aver provato a prendersi l’intera posta in palio con due manovre aggressive che a conti fatti non hanno avuto esito positivo.

Distacchi importanti per le altre macchine dei top team, con Oscar Piastri che ha agguantato in extremis la quarta posizione (persa al via in favore di Lewis Hamilton) sulla McLaren precedendo al traguardo le Ferrari di Charles Leclerc e Hamilton. Settimo e mai realmente in lotta con gli altri big Max Verstappen su una Red Bull anonima, mentre chiude la zona punti Arvid Lindblad con la Racing Bulls.

CLASSIFICA SPRINT GP CANADA F1 2026

1. George Russell (Mercedes)

2. Lando Norris (McLaren) +1.272

3. Kimi Antonelli (Mercedes) +1.843

4. Oscar Piastri (McLaren) +9.797

5. Charles Leclerc (Ferrari) +9.929

6. Lewis Hamilton (Ferrari) +10.545

7. Max Verstappen (Red Bull Racing) +15.935

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +29.710

9. Franco Colapinto (Alpine) +31.621

10. Carlos Sainz (Williams) +36.793

11. Sergio Perez (Cadillac) +60.402

12. Liam Lawson (Racing Bulls) +61.344

13. Gabriel Bortoleto (Audi) +61.814

14. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +64.209

15. Nico Hulkenberg (Audi) +72.158

16. Lance Stroll (Aston Martin) +1 Lap

17. Valtteri Bottas (Cadillac) +1 Lap

18. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1 Lap

19. Alexander Albon (Williams) +1 Lap

20. Pierre Gasly (Alpine) +1 Lap

21. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +3 Laps

NC. Fernando Alonso (Aston Martin)