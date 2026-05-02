Frederic Vasseur fiducioso: “Andiamo meglio in gara, continuiamo a spingere”

Terza e sesta posizione per le Ferrari nelle qualifiche del GP di Miami, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito creato attorno all’Hard Rock Stadium, Kimi Antonelli ha reagito da campione alla brutta prestazione nella Sprint, prendendosi la terza pole-position consecutiva. Il pilota italiano ha fatto la storia, avendo conquistato la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Ayrton Senna e Michael Schumacher avevano saputo fare.

Per la Rossa un time-attack buono con Leclerc, meno con Hamilton, in cui però manca sempre qualcosa, specialmente valutando il problema in termini di velocità massima rispetto ai competitors. Ad analizzare la situazione ai microfoni di Sky Sport ci ha pensato il Team Principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur.

“Un week end dall’andamento strano. La Mercedes è tornata più veloce con Kimi, mentre ieri e stamane le McLaren volavano. Noi siamo rimasti più o meno allo stesso livello“, le prime parole di Vasseur. In vista della gara c’è fiducia: “Finora siamo stati forti in partenza e abbiamo mostrato un buon passo gara, migliore rispetto alle qualifiche. Stiamo migliorando passo dopo passo, ma la strada è ancora lunga. La situazione nel GP domani potrebbe essere dettata dal meteo“, ha sottolineato l’ingegnere francese.

Entrando nello specifico del deficit della Ferrari rispetto alla concorrenza: “Non è solo un discorso di cavalli, ma anche di erogazione della potenza. Credo che Mercedes abbia cambiato qualcosa tra ieri e oggi, ma questo è un ragionamento valido per tutti. Noi dobbiamo focalizzarci nello sviluppo come stiamo già facendo, in attesa dell’ADUO. Ogni centesimo può fare la differenza perché ci sarà convergenza di prestazione“.

In conclusione, Vasseur ha dedicato un pensiero ad Alex Zanardi, scomparso nella serata del 1° maggio all’età di 59 anni: “Era un grandissimo campione, una superstar. Terrà a mente sempre la sua tenacia e il suo essere sempre positivo“.