Toto Wolff: “Pole eccezionale di Kimi Antonelli. È cresciuto tantissimo, ora non sbaglia più”

Toto Wolff sorride in maniera convinta al termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium, infatti, è arrivata la quarta pole position in altrettante gare per il team di Brackley con Andrea Kimi Antonelli che ha piazzato il tris dopo Shanghai e Suzuka, un risultato che solo Ayrton Senna e Michael Schumacher sono stati in grado di centrare, ovvero tre pole fila dopo la prima della carriera.

Il pilota bolognese ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:27.798 con 166 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, mentre è terzo Charles Leclerc a 345. Quarta posizione per il campione del mondo Lando Norris a 385 millesimi, quinta per un deluso e deludente George Russell a 399 mentre è sesto Lewis Hamilton a 521. Settimo tempo per Oscar Piastri a 702 millesimi, ottavo per Franco Colapinto a 964, quindi nono Isack Hadjar a 991 mentre completa la top10 Pierre Gasly a 1.012.

Al termine del sabato di Miami il team principal della Mercedes ha analizzato quanto si è visto in pista: “Sono molto contento per questa pole position di Kimi. Nel primo giro della Q3 ha fatto qualcosa di eccezionale. Nel secondo tentativo non ha replicato ma, quantomeno, non ha fatto danni come successo in passato quando è andato a muro. Segno che è maturato davvero tanto e sta facendo qualcosa di clamoroso. George Russell? Non è stato in grado di mettere insieme il giro ideale ma domani sarà in grado di rifarsi”.

Ultima battuta sulla situazione generale in pista. “La pausa di aprile è stata particolare per questo modo. Non capita spesso di fermarsi così a lungo in questo momento. I rivali hanno sfruttato queste settimane per migliorare parecchio. Lo hanno dimostrato Ferrari e McLaren ma anche la Red Bull ha mosso passi in avanti importanti. Noi per ora non abbiamo portato niente di clamoroso, il primo pacchetto di aggiornamenti lo porteremo a Montreal nel prossimo appuntamento”.