Lando Norris: “Siamo nella posizione che meritiamo, questa è la realtà”

È Andrea Kimi Antonelli il poleman del Gran Premio di Miami 2026, quarto appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito americano, l’italiano ha disputato una prima run perfetta nel Q3 che gli è valsa la pole position con il crono di 1:27.798. Il bolognese firma così la terza partenza al palo consecutiva della stagione e domani potrà allungare in classifica piloti.

Dietro di lui ritorna in seconda piazza la Red Bull di Max Verstappen. L’olandese sfrutta nel migliore dei modi gli aggiornamenti della sua Red Bull, chiude a 166 millesimi dalla vetta e può tornare a sorridere dopo un inizio di stagione negativo. Terza posizione, beffato nel finale proprio da Verstappen, per la Ferrari di Charles Leclerc, a 345 millesimi dalla vetta.

Non riesce a confermare la prestazione della Sprint Race Lando Norris. Il britannico, campione del mondo in carica, scatterà domani dalla quarta casella, dopo una qualifica non perfetta conclusa a 385 millesimi dalla migliore prestazione. Norris ha così commentato alla stampa la sua qualifica: “Credo che ieri abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro. Anch’io ho dato il meglio di me e anche stamattina abbiamo fatto un ottimo lavoro per vincere la gara. Oggi abbiamo dovuto fare i conti con la realtà. Ad essere sinceri, la posizione in cui ci troviamo oggi è quella che ci meritiamo e quella in cui dovremmo essere. Ieri eravamo tutti sorpresi di quanto fossimo veloci. Ma il motivo era che noi avevamo fatto un ottimo lavoro e gli altri non ci erano riusciti. Oggi, invece, non è che abbiamo fatto male, credo solo che abbiamo faticato un po’”.