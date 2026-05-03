F1, nuovo orario di partenza per il GP di Miami 2026: la causa e come cambia il programma della gara

Il programma del GP di Miami di F1 ha subito una modifica significativa a poche ore dal via, a causa di condizioni meteorologiche ritenute potenzialmente critiche. Le previsioni indicano infatti l’arrivo di una perturbazione intensa nel corso del pomeriggio, con piogge abbondanti e un rischio concreto di temporali accompagnati da fulmini nell’area del circuito.

Alla luce di questo scenario, la Federazione Internazionale dell’Automobile, in accordo con F1 e con gli organizzatori locali, ha deciso di intervenire preventivamente sul calendario della gara. L’orario di partenza, inizialmente fissato per le 16:00 locali (le 22:00 in Italia), è stato anticipato di tre ore, con lo spegnimento dei semafori ora previsto alle 13:00 locali, cioè alle 19:00 italiane.

La scelta è maturata al termine di un confronto approfondito tra le parti, anche sulla base delle indicazioni emerse già alla vigilia delle qualifiche. In quel contesto era stato dichiarato il “Rain Hazard“, una misura che permette ai team di intervenire sugli assetti delle monoposto – in particolare su altezze da terra e configurazione aerodinamica – anche in regime di parco chiuso, proprio per adattarsi a possibili condizioni di bagnato.

Nella comunicazione ufficiale, la FIA chiarisce il senso della decisione: “A seguito di discussioni tra FIA, Formula 1 e l’organizzatore del Gran Premio di Miami, è stata presa la decisione di anticipare di tre ore l’inizio del Gran Premio“. La motivazione è strettamente legata all’evoluzione del meteo: “Le previsioni indicano forti temporali nel tardo pomeriggio di domenica, in prossimità dell’orario di partenza originariamente previsto“.

Anticipare la gara rappresenta quindi un tentativo di sfruttare una finestra temporale potenzialmente più favorevole nel corso della giornata. Sebbene non si possa escludere del tutto l’arrivo della pioggia già nelle ore precedenti, i fenomeni più violenti sono attesi più tardi, ed è proprio su questo margine che si basa la scelta organizzativa.

La priorità, come sottolineato dalla Federazione, resta la sicurezza e la regolarità dello svolgimento: “Questa decisione è stata presa per ridurre al minimo i disagi alla gara, garantire la massima finestra temporale possibile per completare il Gran Premio nelle migliori condizioni e dare priorità alla sicurezza di piloti, tifosi, team e personale“.

Resta comunque uno scenario aperto: l’anticipo non elimina il rischio di una gara condizionata dalla pioggia, ma rappresenta una misura prudenziale per aumentare le probabilità di disputare il Gran Premio senza interruzioni significative e nel rispetto degli standard di sicurezza richiesti. Di seguito il programma modificato e la copertura tv/streaming:

F1 OGGI IN TV

Domenica 3 maggio (orari italiani)

Ore 19.00 Gran Premio di Miami (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP MIAMI F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita la gara

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 3 maggio

Ore 23.25 Gran Premio di Miami (USA) – Differita tv in chiaro.