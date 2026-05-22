Quando la F1 su TV8 oggi, GP Canada 2026: programma Sprint Qualifying, differita in chiaro

La Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada 2026 di F1 si disputerà venerdì 22 maggio dalle ore 22:30 del nostro Paese. Ci troviamo al cospetto della sessione utilizzata per stabilire lo schieramento di partenza della Sprint Race di sabato, ovvero la mini-gara che andrà in scena su un terzo della distanza del GP canonico, la quale inizierà alle ore 18:00 italiane di sabato 23.

LA DIRETTA LIVE DI PROVE LIBERE E SPRINT QUALIFYING DI F1 ALLE 18.30 E 22.30

Quello di Montréal è il terzo dei sei Gran Premi nei quali è programmata una Sprint. Abbiamo già visto quelle di Shanghai e di Miami. Nei mesi venturi, i weekend “pesanti” saranno quelli di Silverstone, Zandvoort e Singapore. Dunque, il programma è opposto rispetto al 2025, quando viceversa la maggioranza delle Sprint era stata concentrata nella fase finale della stagione, quest’anno invece più leggero.

Montréal avrà una Sprint per la prima volta. In Canada non era mai stato disputato questo format. Ne consegue che il tracciato del Quebec diventerà il dodicesimo nel quale si correrà una Sprint, il sesto extra-europeo e il quarto tra Nord e Sudamerica. A ben guardare, solo a Las Vegas non si è ancora tenuta alcuna mini-gara. Anomalo, considerando come l’evento possa essere affine allo show che rappresenta la ragione stessa d’esistenza della città del Nevada.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del venerdì del Gran Premio di Canada 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8 DT). La Sprint e le qualifiche andranno in diretta; Sarà invece in differita la sprint qualifying di oggi e il GP di domenica. La diretta sarà proposta solo per gli abbonati su SKY Sport Uno (201), SKY Sport F1 (207) e SKY Sport 4K (213); La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e NOW . Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 23 maggio*

Ore 16:15-17:15 Sprint Qualifying – Differita tv in chiaro

*NB: oggi dunque non verrà trasmessa la F1 in TV8.

DIRETTE SKY SPORT F1 GP MIAMI 2026

Venerdì 22 maggio (orari italiani)

Ore 18:30, Prove Libere

Ore 22:30, Sprint Qualifying

PROGRAMMA GP CANADA F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) copertura e completa, Sky Sport Uno (201) solo per le Sprint Qualifying; TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo le qualifiche della Sprint e non le prove libere del venerdì.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo le qualifiche della Sprint e non le prove libere del venerdì.

Diretta testuale: OA Sport