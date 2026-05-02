Max Verstappen: “I frutti si sono visti, a mio agio con gli aggiornamenti”

Si è conclusa con la pole position di Andrea Kimi Antonelli la qualifica del Gran Premio di Miami 2026, quarto appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito americano, l’italiano è stato autore di un primo time attack perfetto che gli è valso la prima casella di domani con il tempo di 1:27.798. Il bolognese firma così la terza partenza al palo consecutiva in un inizio di stagione ai limiti della perfezione.

Ritorna nelle prime posizioni Max Verstappen che si prende nell’ultimo run la seconda piazza e domani affiancherà Kimi Antonelli in una gara che si preannuncia spettacolare. L’olandese, mai realmente competitivo in questo inizio di stagione, paga oggi solo 166 millesimi dalla pole anticipando Charles Leclerc, terzo a 345 millesimi dalla migliore prestazione.

Il quattro volte campione del mondo, ai microfoni di F1, ha così commentato la sua qualifica: “Sicuramente la macchina non era andata alla grande negli ultimi circuiti. Non ero mai riuscito a trovare il modo per far andare la macchina al massimo. Oggi gli aggiornamenti mi hanno fatto sentire molto più a mio agio, i frutti si sono visti. Essere in prima fila è meglio di quanto mi aspettassi”.

Sulla gara di domani ha concluso: “Innanzitutto dovrò partire bene, non ne ho fatte tante quest’anno. Poi vedremo quale sarà il meteo. Ma sono comunque contento di dove siamo. Possiamo continuare a spingere per continuare a ridurre il gap. La Sprint è andata bene ma avevo aria pulita. Vedremo cosa succederà in gara”.