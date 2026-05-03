Max Verstappen: “Gara difficile, peggiorata con le gomme dure”

Max Verstappen ha centrato la quinta posizione in occasione del GP di Miami, appuntamento numero quattro valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 appena terminato presso l’Autodromo Internazionale dell’omonima città statunitense.

Prestazione non negativa quello dell’ex Campione del Mondo, per un tratto gravitato in top 3 salvo poi perdere terreno cedendo il passo alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, alle due McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri, oltre che all’altra Mercedes guidata da George Russell. Una volta arrivato in zona mista, l’olandese i forza alla Red Bull ha commentato quanto fatto:

“È stato piuttosto frenetico – ha detto Verstappen – all’inizio ho perso il controllo del posteriore alla curva due. Dopo, ovviamente, ho cercato di minimizzare la perdita di tempo facendo un testacoda. Pensavo di schiantarmi, quindi ho accelerato a fondo e sono riuscito a fare un buon 360. Se la Formula 1 non dovesse più funzionare, posso sempre dedicarmi ai rally. Ho spinto in curva e ho perso aderenza; il posteriore ha iniziato a slittare e, quando succede con un carico di carburante elevato, è difficile riprendere il controllo. Dopo, il ritmo con le gomme medie non era male, ma appena sono passato alle dure, è diventato tutto molto più difficile. È facile dirlo col senno di poi, ovviamente, ma credo che lo stint sia stato semplicemente un po’ troppo lungo“.

Verstappen ha poi chiosato parlando della concitata fase finale: “Credo che la macchina di Charles fosse rotta, quindi ha semplicemente cercato di arrivare al traguardo usando tutta la batteria, come abbiamo fatto tutti. Ma per qualche ragione, l’ho superato proprio prima del traguardo“.