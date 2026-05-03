Formula 1GP Miami
Leclerc mastica amaro: “Errore inaccettabile, ma il passo non c’era. Nessun problema all’ala”
Un sesto posto anonimo per Charles Leclerc nel GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Eppure la gara del pilota Ferrari era iniziata nel migliore dei modi: abile a sfruttare gli errori di Kimi Antonelli e Max Verstappen, il monegasco si era preso la vetta con decisione.
La svolta è arrivata dopo l’ingresso della Safety Car, chiamata in causa dagli incidenti di Isack Hadjar e Pierre Gasly. Da quel momento, Leclerc ha iniziato a faticare, pagando il differenziale di potenza rispetto alla concorrenza e accusando anche un marcato surriscaldamento delle gomme posteriori.
Nel finale, nel confronto diretto per il podio con la McLaren di Oscar Piastri, è arrivato anche un testacoda che ha rischiato di trasformarsi in un impatto contro il muro. Un episodio che ha compromesso definitivamente la sua corsa, pur consentendogli di portare a casa il risultato.
A fine gara, Leclerc non ha nascosto la propria delusione ai microfoni di Sky Sport: “Problemi all’ala non ce n’erano: l’idea era lasciare passare Oscar per riprenderlo poi con l’overtake mode. Purtroppo, dopo ho gestito male la curva 1 e ho commesso un errore inaccettabile. Un errore che non posso permettermi: sono deluso da me stesso. Il passo non c’era, ho dato tutto“.
Il ferrarista ha poi aggiunto, lasciando intendere qualche riflessione interna al team: “Ci sono delle cose nel background: ho cercato di gestirle nel migliore dei modi, ma ci sono decisioni che dovremo valutare. Avevamo massimizzato fino all’ultimo, poi ho buttato via tutto. Mi dispiace per il team e per i tifosi“.