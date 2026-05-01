Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Miami 2026: Norris precede Antonelli. Leclerc non brilla, Russell in terza fila

Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP di Miami del Mondiale di F1 2026, che vedrà proseguire domani, sabato 2 maggio, il fine settimana con la Sprint, che sarà valida per il quarto round del calendario della F1.

Nella SQ1 escono di scena Liam Lawson (Racing Bulls), 17°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 18°, le Cadillac di Sergio Perez, 19°, e Valtteri Bottas, 20°, e le Aston Martin di Fernando Alonso, 21°, e Lance Stroll, 22°. Nella SQ2 vengono eliminate le Audi di Gabriel Bortoleto, 11°, e Nico Hulkenberg, 12°, Oliver Bearman (Haas F1 Team), 13°, le Williams di Alexander Albon, 14°, e Carlos Sainz, 15°, ed Arvid Lindblad (Racing Bulls), 16°.

Nella SQ3 la pole della sprint va a Lando Norris (McLaren), primo, che precede Kimi Antonelli (Mercedes), secondo, ed Oscar Piastri (McLaren), terzo. Quarto posto per Charles Leclerc (Ferrari), seguito da Max Verstappen (Red Bull Racing), 5°, George Russell (Mercedes), 6°, Lewis Hamilton (Ferrari), 7°, Franco Colapinto (Alpine), 8°, Isack Hadjar (Red Bull Racing), 9°, e Pierre Gasly (Alpine), 10°.

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT GP MIAMI F1 2026

1 Lando Norris McLaren (SQ3)

2 Kimi Antonelli Mercedes (SQ3)

3 Oscar Piastri McLaren (SQ3)

4 Charles Leclerc Ferrari (SQ3)

5 Max Verstappen Red Bull Racing (SQ3)

6 George Russell Mercedes (SQ3)

7 Lewis Hamilton Ferrari (SQ3)

8 Franco Colapinto Alpine (SQ3)

9 Isack Hadjar Red Bull Racing (SQ3)

10 Pierre Gasly Alpine (SQ3)

11 Gabriel Bortoleto Audi (SQ2)

12 Nico Hulkenberg Audi (SQ2)

13 Oliver Bearman Haas F1 Team (SQ2)

14 Alexander Albon Williams (SQ2)

15 Carlos Sainz Williams (SQ2)

16 Arvid Lindblad Racing Bulls (SQ2)

17 Liam Lawson Racing Bulls (SQ1)

18 Esteban Ocon Haas F1 Team (SQ1)

19 Sergio Perez Cadillac (SQ1)

20 Valtteri Bottas Cadillac (SQ1)

21 Fernando Alonso Aston Martin (SQ1)

22 Lance Stroll Aston Martin (SQ1)

CLASSIFICA SQ3

1 Lando Norris McLaren 1:27.869

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.222

3 Oscar Piastri McLaren +0.239

4 Charles Leclerc Ferrari +0.370

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.592

6 George Russell Mercedes +0.624

7 Lewis Hamilton Ferrari +0.749

8 Franco Colapinto Alpine +1.451

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.553

10 Pierre Gasly Alpine +1.605

CLASSIFICA SQ2

1 Charles Leclerc Ferrari 1:28.333

2 Oscar Piastri McLaren +0.173

3 Lewis Hamilton Ferrari +0.508

4 George Russell Mercedes +0.570

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.760

6 Kimi Antonelli Mercedes +0.876

7 Lando Norris McLaren +1.033

8 Franco Colapinto Alpine +1.194

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.417

10 Pierre Gasly Alpine +1.640

11 Gabriel Bortoleto Audi +1.661

12 Nico Hulkenberg Audi +1.686

13 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.783

14 Alexander Albon Williams +1.883

15 Carlos Sainz Williams +1.891

16 Arvid Lindblad Racing Bulls +2.240

CLASSIFICA SQ1

1 Lando Norris McLaren 1:28.723

2 Charles Leclerc Ferrari +0.010

3 Oscar Piastri McLaren +0.446

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.532

5 Kimi Antonelli Mercedes +0.589

6 George Russell Mercedes +0.936

7 Max Verstappen Red Bull Racing +1.078

8 Pierre Gasly Alpine +1.261

9 Nico Hulkenberg Audi +1.547

10 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.629

11 Franco Colapinto Alpine +1.663

12 Gabriel Bortoleto Audi +1.838

13 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.891

14 Arvid Lindblad Racing Bulls +2.149

15 Carlos Sainz Williams +2.264

16 Alexander Albon Williams +2.265

17 Liam Lawson Racing Bulls +2.320

18 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.522

19 Sergio Perez Cadillac +2.532

20 Valtteri Bottas Cadillac +3.103

21 Fernando Alonso Aston Martin +12.588

22 Lance Stroll Aston Martin nessun tempo