F1, GP Miami 2026. Per Kimi Antonelli la partenza è fondamentale! Leclerc e la Ferrari ci possono provare

Kimi Antonelli scatterà dalla pole position del Gran Premio di Miami di F1, che prenderà il via alle 19:00 italiane di domenica 3 maggio. L’orario è cambiato rispetto alle abitudini e al programma originario, poiché sulla città della Florida sono annunciati forti temporali nel tardo pomeriggio. Dunque, tre ore d’anticipo sulla partenza, in maniera tale da correre prima dell’arrivo del maltempo.

A proposito di partenza, il teenager bolognese dovrà cercare di colmare l’unica vera lacuna che lo sta caratterizzando in questo 2026, ossia “l’uscita dai blocchi”. Generalmente, Antonelli scatta peggio di altri, come accaduto nella Sprint di ieri, chiusa al sesto posto dopo la penalità inflittagli per aver violato i track limits.

Di certo, l’italiano avrà il morale alle stelle. La pole position di ieri vale parecchio, perché la Mercedes ha perso la sua supremazia. È anche vero che la W17 è ancora nella sua versione originaria, mentre altre monoposto sono state aggiornate, come la Red Bull di Max Verstappen, secondo in griglia. Cionondimeno, Antonelli ha battuto sonoramente George Russell due volte su due sul giro secco, rendendo sempre più credibile la sua candidatura al titolo.

La gara è però aperta a qualsiasi soluzione. Antonelli la può vincere, così come ci proverà il neerlandese di cui sopra, mai così in alto quest’anno. Ci proverà anche la Ferrari, almeno con Charles Leclerc, terzo in griglia e conscio di come la SF-26 renda più sul long-run di quanto non faccia in termini di performance pura.

Occhio, soprattutto, alla McLaren. Lando Norris e Oscar Piastri hanno fatto doppietta nella Sprint, ma partono rispettivamente quarto e settimo. Nel mezzo, altri due delusi delle qualifiche, il già citato Russell e Lewis Hamilton. Soprattutto Norris e Russell possono rimontare. Il Campione del Mondo in carica e quello che veniva considerato il suo successore in pectore hanno la necessità di reagire, seppur per ragioni diverse. Potranno farlo oggi? La domanda avrà risposta attorno alle 20:45 odierne, con tre ore d’anticipo rispetto al previsto.