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F1, GP Miami 2026: gli orari su TV8 da venerdì a domenica
Il Gran Premio di Miami di F1 si terrà domenica 3 maggio. Quella che è diventata la quarta gara del Mondiale 2026 inizierà alle ore 22:00 europee. Attenzione però, sarà un weekend lungo, poichè comprende anche una Sprint, che avrà luogo alle ore 18:00 italiane di sabato 2.
Pertanto, questo significa che avremo ben due sessioni di qualifica. La prima, che farà fede per la griglia di partenza della Sprint, si disputerà alle 22:30 di venerdì 1. Dopodiché si ripartirà da zero, per stabilire lo schieramento del GP domenicale, alle ore 22:00 nostrane di sabato 2.
Si correrà per la quinta volta a Miami. Il Gran Premio si disputa attorno all’Hard Rock Stadium, il complesso sportivo polifunzionale dei Miami Dolphins, squadra della NFL. Il circuito è stato progettato appositamente per la Formula 1 e fornisce diverse zone di sorpasso, nonostante sia a tutti gli effetti un tracciato cittadino.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Miami 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in diretta (Sprint) o in differita gratis e in chiaro (GP) su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.
PROGRAMMA TV8 GP MIAMI F1 2026
Sabato 2 maggio
Ore 16:15, Qualifica Sprint (Differita)
Ore 17:55, SPRINT (Diretta)
Ore 21:55, Qualifiche Gran Premio (Diretta)
Domenica 3 maggio
Ore 23:30, GRAN PREMIO (Differita)
GP MIAMI F1 2026 IL PROGRAMMA COMPLETO
Venerdì 1 maggio (orari italiani)
Ore 18:30-20:00, Prove libere
Ore 22:30-23:15, Qualifica Sprint
Sabato 2 maggio (orari italiani)
Ore 18:00, SPRINT
Ore 22:00-23:00, Qualifiche GP
Domenica 3 maggio (orari italiani)
Ore 22:00, GRAN PREMIO
PROGRAMMA GP MIAMI F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita del Gran Premio, che sarà proposto in differita. Viceversa, TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in diretta Qualifiche Sprint (venerdì), la Sprint Race e le Qualifiche del GP (sabato).
Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).
Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.
Diretta testuale: OA Sport.