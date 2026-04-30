F1, GP Miami 2026: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Il Gran Premio di Miami di F1 si terrà domenica 3 maggio. Quella che è diventata la quarta gara del Mondiale 2026 inizierà alle ore 22:00 europee. Attenzione però, sarà un weekend lungo, poichè comprende anche una Sprint, che avrà luogo alle ore 18:00 italiane di sabato 2.

Pertanto, questo significa che avremo ben due sessioni di qualifica. La prima, che farà fede per la griglia di partenza della Sprint, si disputerà alle 22:30 di venerdì 1. Dopodiché si ripartirà da zero, per stabilire lo schieramento del GP domenicale, alle ore 22:00 nostrane di sabato 2.

Si correrà per la quinta volta a Miami. Il Gran Premio si disputa attorno all’Hard Rock Stadium, il complesso sportivo polifunzionale dei Miami Dolphins, squadra della NFL. Il circuito è stato progettato appositamente per la Formula 1 e fornisce diverse zone di sorpasso, nonostante sia a tutti gli effetti un tracciato cittadino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Miami 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in diretta (Sprint) o in differita gratis e in chiaro (GP) su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 GP MIAMI F1 2026

Sabato 2 maggio

Ore 16:15, Qualifica Sprint (Differita)

Ore 17:55, SPRINT (Diretta)

Ore 21:55, Qualifiche Gran Premio (Diretta)

Domenica 3 maggio

Ore 23:30, GRAN PREMIO (Differita)

GP MIAMI F1 2026 IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 1 maggio (orari italiani)

Ore 18:30-20:00, Prove libere

Ore 22:30-23:15, Qualifica Sprint

Sabato 2 maggio (orari italiani)

Ore 18:00, SPRINT

Ore 22:00-23:00, Qualifiche GP

Domenica 3 maggio (orari italiani)

Ore 22:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP MIAMI F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita del Gran Premio, che sarà proposto in differita. Viceversa, TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in diretta Qualifiche Sprint (venerdì), la Sprint Race e le Qualifiche del GP (sabato).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.